Un derbi por Europa y por la permanencia

Este domingo, el Coliseum acogerá uno de esos derbis madrileños que nunca decepcionan, con dos equipos de la capital con mucho en juego. El Getafe, actualmente en la séptima plaza con 44 puntos, sigue con el objetivo de llegar a Europa. A tan solo seis puntos de la quinta posición, ocupada por el Real Betis con 50 puntos, los azulones tienen claro que la batalla por un puesto en Champions está más viva que nunca. Aunque el camino no será fácil, el equipo de José Bordalás está demostrando que, como en otras temporadas, puede ser uno de los principales contendientes por ese preciado billete europeo.

Alemao celebra su gol al Estrasburgo en las semifinales de la Conference League / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por su parte, el Rayo Vallecano llega al derbi con una misión muy diferente, pero no menos importante. El conjunto de Íñigo Pérez ocupa la undécima posición con 39 puntos, a solo cinco por encima de los puestos de descenso. Aunque la situación no es alarmante, los franjirrojos necesitan seguir sumando para garantizar su permanencia en la categoría. Sin embargo, el equipo llega con mucha moral tras una semana brillante, que incluyó una victoria 1-0 ante el Estrasburgo en la ida de las semifinales de la Conference League. Con tres partidos consecutivos sin perder, el Rayo buscará continuar con esa buena dinámica y dar un paso más para alejarse de la zona roja.

Cómo llegan ambos equipos

El Getafe se presenta a este derbi con una solidez defensiva que ha sido su seña de identidad en la temporada. En los últimos 11 partidos, los azulones han logrado 7 victorias, un balance más que positivo, aunque todavía tienen la asignatura pendiente de mejorar su faceta ofensiva, siendo el segundo equipo que menos goles ha anotado en la presente campaña solo tras el Oviedo. A pesar de ello, su fortaleza atrás y el trabajo de equipo han permitido que sigan peleando por los puestos europeos. Bordalás sabe que no puede relajarse y que cada punto será fundamental en esta recta final de la temporada.

El Rayo Vallecano, por su parte, está viviendo una montaña rusa de sensaciones. En el campeonato nacional, los franjirrojos han sido muy irregulares fuera de casa, sin conocer la victoria en sus últimos diez compromisos como visitante. Sin embargo, el equipo llega con una moral por las nubes, tras sumar tres partidos seguidos sin perder y, sobre todo, con la victoria en la ida de las semifinales de la Conference League.

Bajas y posibles alineaciones

Rayo Vallecano: La gran ausencia será la de Isi Palazón, quien cumple una sanción de siete partidos tras su polémica expulsión en un encuentro anterior. Además, Íñigo Pérez no podrá contar con los lesionados Luiz Felipe, Randy Nteka, Álvaro García y Diego Méndez. Once posible: Batalla, Balliu, Lejeune, Mendy, Espino, Gumbau, Pedro Díaz, De Frutos, Carlos Martín, Fran Pérez y Camello.

Getafe: Los azulones no podrán contar con Juanmi Jiménez, por su lesión de larga duración, ni con Dakonam Djené, Mario Martín y Zaid Romero, todos ellos sancionados. Once posible: Soria, Femenia, Abqar, Boselli, Duarte, Iglesias, Arambarri, Milla, Liso, Satriano y Luis Vázquez.

Histórico de duelos entre ambos equipos

El cara a cara de los enfrentamientos entre los dos equipos favorece al Rayo Vallecano, que ha logrado ganar dos de los últimos cinco duelos, con tres empates en el camino. La última victoria del Getafe sobre el Rayo se remonta a 2019, cuando los azulones se impusieron como locales. Desde entonces, el conjunto franjirrojo ha sabido complicarles la vida a los azulones en los derbis. Y con los dos equipos peleando por objetivos muy comprometidos, este encuentro promete ser aún más tenso e impredecible.