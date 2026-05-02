El rincón a menos de una hora de la capital que fue escenario de Hollywood: su plaza del siglo XV es la cuarta maravilla de la Comunidad de Madrid

Llega el Puente de Mayo y, como es costumbre, cientos de familias madrileñas se desplazarán a las afueras para escapar del frenético ritmo de la capital. Por si fuera poco, la llegada de la primavera hace que cualquier localización se convierta en un paraíso, pues es posible visitar todos sus rincones sin tener que pensar en el frío, el viento o la lluvia.

Si eres de esos que ya está buscando destinos a los que acudir pero todavía no te decantas por ninguno, has de saber que a menos de 50 kilómetros de Madrid se encuentra uno de los pueblos más singulares de la región. Sin duda, una localidad con sabor castellano, historia medieval, tradición gastronómica y una plaza Mayor que se corona como una de las más bonitas de España.

Su plaza Mayor ha sido reconocida como la cuarta maravilla de la Comunidad de Madrid

Hablamos de Chinchón, uno de esos destinos perfectos para una escapada de fin de semana. Su plaza Mayor, reconocida por votación popular como la cuarta maravilla de la Comunidad de Madrid, es mucho más que una postal turística. Durante siglos, este espacio acogió mercados, ferias de ganado, actos religiosos, celebraciones populares y corridas de toros. Hoy, sus soportales, sus balcones de madera y sus terrazas la han convertido en una de las visitas favoritas de quienes buscan un plan de domingo cerca de Madrid.

Su plaza Mayor, reconocida por votación popular como la cuarta maravilla de la Comunidad de Madrid, es mucho más que una postal turística / SHUTTERSTOCK

Una joya castellana del siglo XV

La plaza Mayor de Chinchón ofrece una de esas imágenes que permanecen en la memoria. Su forma irregular, sus casas de tres alturas, sus galerías porticadas y sus más de 230 balcones de madera componen una estampa única dentro del patrimonio madrileño.

Su origen se remonta a finales del siglo XV, cuando los Reyes Católicos impulsaron la ordenación urbana de los pueblos de Castilla. En ese contexto, muchas localidades comenzaron a estructurarse en torno a una plaza Mayor y a una sede para el Ayuntamiento.

En Chinchón, el Concejo compró unas casas situadas en este enclave a un vecino de Illescas para levantar el edificio municipal, inaugurado en 1510. Antes de convertirse en el gran espacio público que conocemos hoy, la zona contaba con abundante agua subterránea y una ligera inclinación que permitía distribuir el agua del arroyo por la localidad. Allí llegó a formarse incluso un pequeño lago alimentado por el manantial. Con el paso del tiempo, la plaza fue cerrándose con nuevas construcciones, eso sí, las primeras casas no contaron con los balcones que hoy la hacen tan reconocible.

Vista aérea de la Plaza Mayor medieval de Chinchón. / Comunidad de Madrid

El origen de los famosos balcones verdes de Chinchón

La transformación de la plaza estuvo muy vinculada a los espectáculos públicos. A medida que comenzaron a celebrarse actos religiosos, autos sacramentales y corridas de toros, los vecinos buscaron la mejor forma de contemplar los eventos desde sus propias casas.

Así nacieron los célebres balcones de madera, conocidos como 'claros', que fueron levantándose de manera progresiva. Esa es la razón por la que no todos son simétricos ni presentan la misma disposición. Algunos incluso llegaron a alquilarse a quienes querían disfrutar de las celebraciones desde una ubicación privilegiada.

Aunque hoy el verde es una de sus señas de identidad, no siempre fue así. En el siglo XVII, los más de 230 balcones de la plaza lucían un tono azulado, procedente de una mezcla utilizada para repeler mosquitos. Durante posteriores restauraciones, al raspar la pintura apareció aquel azul original, lo que abrió un pequeño debate sobre qué color debía conservarse. Finalmente, por petición popular, se mantuvo el verde que hoy define la imagen más reconocible de la plaza.

Aunque hoy el verde es una de las señas de identidad de los balcones de Chinchón, no siempre fue así / COMUNIDAD DE MADRID

Un escenario de película

El encanto de la plaza Mayor de Chinchón no solo ha conquistado a visitantes y vecinos: también ha seducido al cine internacional. Su aspecto de plaza medieval castellana, porticada y rodeada de balconadas, la ha convertido en un escenario perfecto para grandes producciones. El director Orson Welles, fascinado por España, rodó en Chinchón escenas de Campanadas a medianoche en 1965 y Una historia inmortal en 1968.

En 1956, Michael Anderson y John Farrow transformaron la plaza en una plaza de toros mexicana para la película La vuelta al mundo en 80 días, una de las grandes superproducciones de la época. Pero ahí no acaba todo, recientemente, Chinchón volvió a situarse en el mapa cinematográfico internacional gracias a Wes Anderson, que trasladó a la localidad parte del rodaje de Asteroid City.

Sin duda, la presencia de actores como Scarlett Johansson, Tom Hanks o Margot Robbie despertó una enorme expectación entre los vecinos y confirmó, una vez más, el magnetismo visual de este pueblo madrileño.

¿Qué ver en Chinchón?

La plaza Mayor es el gran emblema de Chinchón, pero no el único atractivo de la localidad. Desde ella se asoman algunos de sus edificios imprescindibles, como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el Teatro Lope de Vega y la Torre del Reloj, tres paradas obligatorias para quienes quieran completar la visita.

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Además, Chinchón es uno de los mejores destinos de la Comunidad de Madrid para disfrutar de la cocina tradicional. Sus restaurantes y mesones son conocidos por platos como el cabrito asado en horno de leña, además de dulces típicos como las populares tetas de novicia.