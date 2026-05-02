RUGBY
El CR Majadahonda, campeón de la Copa de la Reina de rugby tras un final de infarto
El conjunto madrileño vence 17-22 al CRAT A Coruña en un partido marcado por la lluvia en Leganés
Diego Etcheverry Fernández (EFE)
El Club de Rugby Majadahonda se proclamó campeón de la Copa de la Reina tras vencer al CRAT A Coruña por un 17-22 en el estadio OnTime Butarque (Leganés) en un partido marcado por la lluvia y que contó con un final de infarto.
El inicio del partido comenzó marcado por la lluvia, con Majadahonda y CRAT usando mucho el juego con el pie, buscando las imprecisiones del rival a la hora de recibir el balón mientras se tanteaban.
El conjunto madrileño, mucho más conservador, planteó el primer tiempo sin querer jugar en su campo, despejando el balón siempre que pudo, mientras que el CRAT intentaba imponerse con el juego de sus delanteras y desde melé.
El equipo coruñés se pondría a cinco metros de ensayo por primera vez en el partido que, tras una mala recepción de Tess Pross. El balón quedaría muerto en línea de marca para que la rojiblanca Judith Hernández pusiese en favor de la escuadra gallega los primeros cinco puntos.
Las azulgranas no tardarían en reaccionar y se adelantarían en el marcador después de que Adelina Da Costa encontrase un hueco entre la inquebrantable defensa gallega tras varios golpes consecutivos de las visitantes.
Ya al borde del descanso, el CRAT A Coruña jugaría rápido un golpe que finalizarían con un bonito juego de manos que pillaría desprevenida a la defensa de Majadahonda y finalizaría Isabel Rodríguez con un ensayo escorado para mandar el encuentro con un 10-12 en el descanso.
Majadahonda comenzaría la segunda parte haciendo uso de su línea de tres cuartos donde su ala Rocío Rodera ensancharía la diferencia en el marcador en siete tantos para que posteriormente las delanteras gallegas recortaran distancias hasta llegar al resultado final de 17-22.
Ficha del partido
17. CRAT A Coruña: Leis, San Martín, Martí, Parada, García, Hernández, Peralta, López de Ullibarri, Baeza, Alfaro, Martínez, Porto, Romero, Rodríguez y Spinola. También jugaron Fernández y Mernies
22. CR Majadahonda: Estelles, Guio, Maldonado, Albizu, Calvo, Gorrochategui, Álvarez, Da Costa, Pérez, Pro, Rodera, Márquez, Proos, Sotomayor, Vargas. También jugaron Ferreira, Ulibarri y Tejeda.
Marcador: 5-0, min.23; ensayo de Hernández. 5-7, min.33; ensayo de Da Costa, que transforma Márquez. 5-12, min.38; ensayo de Albizu. 10-12, min.40; ensayo de Rodríguez. 10-17, min.45; ensayo de Martínez. 17-17, min.51; ensayo de Marti, que transforma Alfaro. 17-22, min.66; ensayo de Da Costa.
Árbitro: Alhambra Nievas.
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