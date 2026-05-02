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FESTIVO AUTONÓMICO
La celebración del Dos de Mayo en Madrid, en directo: el Gobierno central, otro año más ausente
El choque entre el Ejecutivo de Ayuso y el de Sánchez se vuelve a notar en el día grande de la Comunidad de Madrid
Madrid celebra este sábado el Dos de Mayo, el día grande de la Comunidad, de nuevo en un clima de enfrentamiento político. Por segundo año consecutivo, ningún representante del Gobierno de Sánchez acudirá a los actos institucionales por su confrontación con la presidenta Ayuso.
Siga aquí todo lo que ocurra durante la celebración del Dos de Mayo:
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