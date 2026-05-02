Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rastro de MadridMetro en RivasPrevención de incendiosAyuso en MéxicoConstrucción en MadridNaturaleza de asfaltoAtascos en MadridSupermercados abiertosEl tiempo en Madrid
instagramlinkedin

En Directo

FESTIVO AUTONÓMICO

La celebración del Dos de Mayo en Madrid, en directo: el Gobierno central, otro año más ausente

El choque entre el Ejecutivo de Ayuso y el de Sánchez se vuelve a notar en el día grande de la Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso, durante los actos del Dos de Mayo, en 2025.

Isabel Díaz Ayuso, durante los actos del Dos de Mayo, en 2025. / COMUNIDAD DE MADRID

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Madrid celebra este sábado el Dos de Mayo, el día grande de la Comunidad, de nuevo en un clima de enfrentamiento político. Por segundo año consecutivo, ningún representante del Gobierno de Sánchez acudirá a los actos institucionales por su confrontación con la presidenta Ayuso.

Siga aquí todo lo que ocurra durante la celebración del Dos de Mayo:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen, la cuchillera de 81 años que solo admite pagos en efectivo: 'El día que yo me jubile se irán a comprar a El Corte Inglés, pero me da igual
  2. Mercadona, Carrefour, Lidl, Aldi y Dia cambian sus horarios por el puente de mayo: estos son los días y horas a las que estarán abiertos
  3. Es oficial: ya está disponible la nueva tarjeta de transporte que te permitirá disfrutar de Madrid con tarifas reducidas
  4. Horarios de Mercadona, Carrefour, Lidl y Día el 2 de mayo en Móstoles: qué supermercados están abiertos
  5. Espectáculo de 1.000 drones en Latina (Madrid) por el día 2 de mayo: horario y ubicación
  6. Todos los conciertos gratis de las Fiestas del Dos de Mayo en Madrid: artistas, fechas, horas y ubicación
  7. La desconocida plaza de Madrid con casitas de colores perfecta para huir de las aglomeraciones del centro: 'Es como un pequeño pueblo dentro de la gran ciudad
  8. San Isidro 2026 en Carabanchel: programación con actividades gratis, talleres, música y espectáculos para todos

Una reyerta en Arroyomolinos deja dos hombres de 53 años heridos graves por arma blanca

Una reyerta en Arroyomolinos deja dos hombres de 53 años heridos graves por arma blanca

Una reyerta con arma blanca en Arroyomolinos deja dos heridos potencialmente graves.

Adaptarse o desaparecer: la fórmula de Carlos Moreno, fundador de El Perro y La Galleta, para seguir creciendo en Madrid

Adaptarse o desaparecer: la fórmula de Carlos Moreno, fundador de El Perro y La Galleta, para seguir creciendo en Madrid

El papel clave de Móstoles en el 2 de Mayo: el bando que desafió a Napoleón y movilizó a España

El papel clave de Móstoles en el 2 de Mayo: el bando que desafió a Napoleón y movilizó a España

Primeros votantes en las elecciones del 17M: ¿son los jóvenes más de izquierdas o de derechas?

Primeros votantes en las elecciones del 17M: ¿son los jóvenes más de izquierdas o de derechas?

El PSOE busca "uno a uno" a los 580.000 andaluces que votaron a Sánchez en 2023 y se quedaron en casa en 2022

El PSOE busca "uno a uno" a los 580.000 andaluces que votaron a Sánchez en 2023 y se quedaron en casa en 2022

La celebración del Dos de Mayo en Madrid, en directo: el Gobierno central, otro año más ausente

La celebración del Dos de Mayo en Madrid, en directo: el Gobierno central, otro año más ausente

El Atlético reserva fuerzas en Mestalla con la Champions como prioridad

El Atlético reserva fuerzas en Mestalla con la Champions como prioridad