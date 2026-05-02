Los canteranos del Atlético tumban a un Valencia que no cierra la salvación

El Atlético de Madrid se impuso este sábado por 0-2 al Valencia en Mestalla en un partido que confirmó dos realidades opuestas: la solvencia rojiblanca incluso con la vista puesta en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal y la fragilidad de un conjunto valencianista que dejó escapar una oportunidad valiosa para acercarse a la permanencia. Los goles de los canteranos Iker Luque y Miguel Cubo, en la recta final, castigaron la falta de colmillo local y encendieron a la grada.

Un Atlético con mucho acento de Madrileño

El contexto parecía favorable para el Valencia. Con el objetivo liguero del Atlético encarrilado y con Simeone dosificando esfuerzos antes de su cita europea, el técnico argentino apostó de inicio por cuatro canteranos y acabó utilizando a siete. Pero el equipo de Carlos Corberán, atenazado por la urgencia y por la presión de Mestalla, jugó demasiado acelerado desde el arranque. Quiso poner intensidad, pero le faltó claridad. El Atlético, en cambio, administró el partido con calma, sin necesidad de demasiados alardes, y fue creciendo con el paso de los minutos.

Tras un inicio de tanteo, el conjunto rojiblanco empezó a inclinar el campo a partir del primer cuarto de hora. Nahuel Molina, uno de los nombres del encuentro, avisó primero con un derechazo lejano que se estrelló en el larguero y luego sostuvo gran parte del caudal ofensivo visitante. Dimitrievski tuvo que intervenir en varias acciones, mientras el Valencia apenas conseguía traducir su empuje en ocasiones reales. La mejor de los locales en la primera mitad llegó en un disparo raso de Ramazani que golpeó en el poste, demasiado poco para un equipo que se jugaba mucho más que su rival.

Pitos en Mestalla

Mestalla comenzó a impacientarse antes del descanso. Los murmullos dieron paso a los silbidos y también a los cánticos de protesta de una grada que veía cómo su equipo se descomponía por momentos ante un Atlético sin aparente necesidad de forzar la máquina. Los de Simeone, de hecho, pudieron irse por delante al intermedio, con llegadas de Rayane, Almada o Le Normand, pero les faltó acierto en los metros finales.

La segunda mitad mantuvo el mismo guion. El Valencia trató de reactivarse con los cambios de Corberán, que dio entrada a Hugo Duro y Diego López en busca de más mordiente, pero siguió siendo un equipo vulnerable y atropellado. El Atlético, cómodo en ese escenario, volvió a asomarse con peligro y terminó encontrando el premio en el minuto 74. La jugada nació en la derecha, con una buena salida de balón y la participación de Obed Vargas, hasta que Iker Luque, recién ingresado al campo, recibió cerca de la frontal y colocó un derechazo ajustado al palo para firmar el 0-1.

Iker Luque y Miguel Cubo debutan y marcan con el primer equipo del Atlético / EFE/ Biel Aliño

El golpe dejó al Valencia sin respuesta. Ya en el 82, Miguel Cubo cerró el partido tras una acción que vino acompañada de polémica, después de que el linier levantara el banderín por una posible posición antirreglamentaria que el árbitro no señaló. Griezmann continuó la jugada y asistió al canterano, que definió con potencia para hacer el segundo. Aún marcó Sadiq en el descuento, pero el tanto fue anulado por falta sobre Musso. El 0-2 final dejó al Atlético reforzado en la cuarta plaza con 63 puntos y al Valencia, con 39, todavía mirando de reojo a la zona de peligro y despedido entre pitos y gritos de “jugadores, mercenarios”.