Ayuso, en el Dos de Mayo: "Ni el nacionalismo ni las ideologías identitarias nos han hecho perder el tiempo"

Desde su equipo habían anticipado un discurso de tono más institucional que político y así ha sido. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado hoy el Dos de Mayo, día de la región, en la Real Casa de Correos con la entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo y una llamada al espíritu "abierto, popular, callejero, bravo y directo" de la sociedad madrileña.

En un año que ha vuelto a venir marcado por la no invitación a representantes del Gobierno central, tras la negativa a que unidades del Ejército participen en un desfile cívico militar, una polémica arrastrada desde 2025, la presidenta madrileña ha vuelto a recordar a las Fuerzas Armadas. "Mientras esperamos a que el Ejército vuelva a su plaza, a esta Puerta del Sol que tanto le echa de menos y cuyo eco resuena en España entera, celebramos que nuestra otra legión, el pueblo de Madrid, esté representado por la recreación histórica que vamos a presenciar", ha señalado.

"La sociedad madrileña es otro ejército que, sin mandos ni galones, camina unido, sobre todo si se le pone a prueba y ha de responder en defensa de su libertad", ha añadido. "Y les adelanto que no se dejará controlar por nada ni por nadie. Quien lo intente volverá a encontrarse con una digna y rotunda respuesta". Un guiño al pasado con lectura en el presente, sin alusiones expresas en esta ocasión al Gobierno central.

Lo ha hecho la presidenta madrileña en presencia del líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, quien, con las relaciones entre ambos siempre en el punto de mira, le ha mostrado apoyo acudiendo hoy a la Real Casa de Correos. "No creo que zancadillear a la Comunidad de Madrid deba ser constante y continuo en la actitud del Gobierno central", ha declarado el presidente nacional del PP ante los medios minutos antes del inicio del acto. "Mentiría si no les expongo la preocupación que sentimos por la situación que está atravesando España y el poco apoyo administrativo que tenemos como región capital", ha insistido, por su parte, Ayuso desde el atril.

Por lo demás, su intervención, cerrada con vivas a Madrid, al Rey y a España y la posterior reproducción del himno de España con la bandera nacional de fondo, ha hecho hincapié en ensalzar Madrid como "región capital", "cruce de caminos", "plaza mayor de la Hispanidad", y lugar donde se reconoce el talento "venga de donde venga". "El buen madrileño", ha apuntado, "sabe admirar a Cataluña, como el catalán que realmente ama su región, sabe hacer lo propio con las demás, empezando por Madrid. Y sabe que esta es su casa y que estamos viviendo nuestro mejor momento entre otras cosas, porque ni el nacionalismo ni las ideologías identitarias a nosotros nos han hecho perder el tiempo".

"Ser libres del acoso político y del sectarismo nos ha permitido a los madrileños apreciar lo que funciona, sin complejos", ha enfatizado. "Y nos enseña a no perder el tiempo cuando alguien nos torea. Ahí es cuando nos sale el: 'Anda y que te ondulen...', ha subrayado en castiza referencia a la letra de un conocido chotis.

La presidenta madrileña ha viajado de Isabel la Católica a María Corina Machado, de Miguel de Cervantes a Arturo Pérez Reverte para encomiar el carácter madrileño, dejando un marcado acento ideológico en algunos aspectos de la batalla cultural. "Somos una sociedad que mira de frente al miedo; anfitriona de la primera plaza de toros del mundo; la que admira a quienes se juegan su vida por los demás, como lo hacen nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y que honra a quienes ya lo han hecho, como las víctimas del terrorismo y sus familias", ha asegurado.

Del Siglo de Oro, a la Inteligencia Artificial, Ayuso se ha apoyado en los méritos de algunos de los premiados con la Cruz de la Gran Orden del Dos de Mayo para apuntalar ese mensaje. Así ha sido, por ejemplo en su mención al pintor historicista Augusto Ferrer Dalmau, "el claro ejemplo", le ha definido, de cómo combatir el daño que el nacionalismo y el desconocimiento hacen a España".

Lectura política se puede buscar también en la distinción a la Vuelta Ciclista a España y su presidente, Javier Guillén, y en las palabras con que la dirigente madrileña se ha referido a ella. "La Vuelta es una de las competiciones deportivas más queridas por todos los españoles, que vertebra y exhibe nuestra tan diversa geografía, nuestra riqueza patrimonial y natural, y alegra los municipios por donde transcurre, donde se la espera y se la recuerda para siempre", ha indicado.

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"Así es como los madrileños aguardaban para recibir a los ciclistas en la última etapa; pero como todos saben, fue boicoteada", ha añadido en referencia a las protestas propalestinas que impidieron la finalización de la prueba y desencadenaron el enésimo enfrentamiento entre las administraciones autonómica y central. "Ni los deportistas ni los organizadores merecían un final como ese. Tampoco, la capital de España ante los ojos del mundo. Por eso, la Vuelta hoy es homenajeada como es debido", ha zanjado.