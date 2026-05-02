Ayuso entrega, sin el Gobierno pero con Feijóo, las condecoraciones del Dos de Mayo: "Nos recuerdan lo lejos que llega una sociedad cuando persigue la excelencia"

Sin representantes del Gobierno, pero con Alberto Núñez-Feijóo; sin el Ejército, pero entre cañonazos, con una representación en la Puerta del Sol de los sucesos del 2 de mayo de 1808; vestida del rojo de la bandera de la Comunidad de Madrid, pero con la proyección en una pantalla de una gigantesca bandera nacional y con vivas a Madrid, al Rey y a España, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado hoy el día festivo de la región, el Dos de Mayo. Lo ha hecho con un discurso menos beligerante que en otras ocasiones y con la entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, las condecoraciones regionales. Algo de mensaje se podía tratar de entrever en ellas.

"Un año más, las personas homenajeadas en este 2 de mayo nos recuerdan lo lejos que llega una sociedad cuando persigue la excelencia, lucha por todo lo bueno que hay en la vida, piensa en comunidad y mira al futuro con entusiasmo", ha destacado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, saluda al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. / Kiko Huesca / EFE

Entre los distinguidos este año has estado Enrique Cerezo, reconocido por su desempeño como presidente del Atlético de Madrid desde 2003 pero también por su labor como empresario y productor cinematográfico. Es además, desde 1998 presidente de Egeda, entidad que agrupa a productores cinematográficos de España y América Latina y que organiza los Premios Platino, a cuya ceremonia de entrega de este año asistirá la presidenta madrileña durante el viaje de diez días a México que inicia este domingo. "Una de las mejores personas que existen", le ha definido Ayuso. "Siempre dispuesto, trabajador incansable".

En total han sido 14 las distinciones que ha concedido este año la Comunidad de Madrid por el Dos de Mayo. Dos no han podido acudir a recogerlas. Compromisos deportivos han impedido a Audrey Pascual, que, a sus 21 años, volvió el pasado de marzo de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce en esquí alpino adaptado, y al piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz, premiado en el año en que en septiembre esta competición retornará a Madrid después de 45 años, recibir las insignias en la Real Casa de Correos. Se les homenajeará próximamente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entrega al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, una de las Cruces de la Orden del Dos de Mayo, en presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. / Kiko Huesca / EFE

Sí ha acudido Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista a España, quien además ha lucido durante un buen rato la insignia en la solapa después de la entrega. El pasado septiembre manifestantes contra la invasión israelí de Gaza impidieron la celebración de la última etapa de la prueba a su llegada a Madrid en un episodio que derivó en nuevo enfrentamiento político entre las administraciones madrileñas y el Gobierno central. Un boicot, ha dicho Ayuso. "Ni los deportistas ni los organizadores merecían un final como ese".

Otra de las 14 Grandes Cruces hoy impuestas ha sido para el catalán Augusto Ferrer-Dalmau, conocido como "el pintor de batallas" y presentado en un vídeo por David Summers, cantante de Hombres G y amigo del artista como "uno de los mejores artistas de España". De estilo realista y academicista, la Comunidad de Madrid ha querido premiar de esta forma su contribución a "revitalizar el interés por la historia y el patrimonio cultural a través de sus obras". Aunque si quedaba alguna duda, la ha despejado la presidenta madrileña. "Es el claro ejemplo de cómo combatir el daño que el nacionalismo y el desconocimiento hacen a España", ha encomiado.

Las distinciones entregadas en el Dos de Mayo siempre suelen guardar alguna mención en el ámbito de la comunicación. El año pasado la señalada fue Onda Madrid, la radio pública de la Comunidad de Madrid, y en 2026 ha vuelto a quedarse en la radio. En concreto, en la persona de César Lumbreras, director desde hace más de 40 años del programa Agropopular, espacio dedicado a informar de la actividad agroganadera en la cadena Cope.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la recreación de los sucesos del 2 de mayo de 1808 que ha suplido al desfile cívico militar en el Día de la Región. / Kiko Huesca / EFE

Entre los profesionales directamente vinculados a la Comunidad de Madrid, se ha distinguido este año con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a los del Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) regional, una suerte de hospital para la fauna en el Soto de Viñuelas por el que cada año pasan unos 7.500 ejemplares heridos en la naturaleza detectados por agentes forestales o particulares que tras su recuperación son reintroducidos en el medio natural. También al jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Gregorio Marañón, José Eugenio Guerrero. El igualmente jefe de intensivistas de HM Hospitales, en la sanidad privada, fue quien enunció en nombre de todos los sanitarios el emotivo agradecimiento por la concesión del Premio Princesa de Asturias de la Concordia en 2020, el año del covid.

En el ámbito sanitario se ha entregado la Gran Cruz también al Hospital Universitario San Francisco de Asís, gestionado por la orden religiosa de las Franciscanas Misioneras de María y que cumple este año un siglo de actividad asistencial en Madrid "cuidando de la vida, después de que la Reina Victoria Eugenia solicitara su ayuda para atender a niños con tuberculosis", ha recordado Ayuso.

Fue en el mismo 1926 en que la multinacional IBM comenzó a operar en España con la adquisición de las primeras máquinas tabuladoras de tarjetas perforadas por parte de Telefónica. Por ese motivo ha sido hoy condecorada por el Gobierno regional.

Más que centenaria es la bombonería La Pajarita, una pequeña institución en la ciudad de Madrid. Abrió sus puertas en 1852, va ya por la sexta generación y ha sido tradicional suministrador de caramelos a sus señorías del Congreso de los Diputados y el Senado.

Más reciente fue la llegada a la capital del Grupo Paraguas, en 2004, pero sus restaurantes no han dejado de crecer desde entonces. Este 2026 han abierto el elitista Club Metrópolis, revitalizando uno de los edificios con más pedigrí de la capital, el mascarón de proa en que confluyen la Gran Vía y la calle de Alcalá. Un motivo suficiente, ha entendido Ayuso, para entregar una Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a Sandro Silva y Marta Seco, el matrimonio fundador de El Paraguas. "En Madrid, empresarios y hosteleros lo arriesgan todo para aportar la mejor cocina, atraer público internacional y restaurar edificios emblemáticos", ha celebrado la presidenta regional.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con los alumnos del I.E.S Humanejos de Parla que salvaron la vida a una mujer en Irlanda. / Kiko Huesca / EFE

Otra condecoración ha sido para Miguel Carballeda, presidente desde 2003 de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Un reconocimiento a una labor solidaria que también ha tenido otra emocionante encarnación en la ceremonia. Ha sido la concesión de una de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo entregadas este año a los conocidos como Los Vigilantes de Parla, los 12 estudiantes de 3º de la ESO del IES Humanejos de la localidad que hace un año, durante un viaje de inmersión lingüística en Irlanda, rescataron a una mujer de morir ahogada en el mar.

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Ayuso los ha definido como "buenos y valientes, una inspiración para todos" y como reflejo "de la despierta y solidaria juventud madrileña". De los 12, once han estado hoy en la Puerta del Sol: Ángela, Sofía, Abril, Álvaro López , Álvaro Alcoeba, Gabriela, Samara, Jimena, Alejandro Zarzoso, Alejandro Núñez, Aleksandar y Ainhoa, que ha hablado en nombre de todos:, "Estuvimos angustiados, frustrados y tuvimos miedo. Solo queríamos ayudar. Estos somos nosotros, un pequeño grupo de la juventud de hoy en día. Todos somos distintos, pero todos somos valientes, generosos y todos queremos ayudar. Espero que salgan más voces para demostrar que todos juntos podemos con todo". Otra forma, a otra escala, en otro tiempo, de ser héroes del Dos de Mayo.