LALIGA | VALENCIA - ATLÉTICO (16:15H)
El Atlético reserva fuerzas en Mestalla con la Champions como prioridad
El equipo rojiblanco visita al Valencia con numerosas bajas y una rotación amplia antes de afrontar la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal
El Atlético de Madrid visita este sábado Mestalla condicionado por la cercanía de la vuelta de semifinales de la Champions ante el Arsenal, una cita que marca la gestión de esfuerzos del equipo rojiblanco en la recta final de la temporada.
El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone afronta el duelo ante el Valencia apenas 65 horas después del empate a uno frente al Arsenal en el partido de ida y con poco más de tres días por delante antes del choque decisivo en Londres. En ese contexto, la prioridad del Atlético pasa por preservar a buena parte de sus titulares habituales para intentar alcanzar la final europea.
El equipo madrileño llega a la jornada en cuarta posición de LaLiga EA Sports, con 60 puntos, diez más que el Betis, quinto clasificado, y con el objetivo de asegurar la plaza de Liga de Campeones por la vía liguera prácticamente encarrilado. Esa situación permite al Atlético afrontar el partido de Mestalla con una alineación marcada por las rotaciones.
Salvo Jan Oblak, no se prevé que repita de inicio ninguno de los futbolistas que comenzaron el encuentro del pasado miércoles ante el Arsenal ni tampoco quienes apuntan a ser titulares el próximo martes en la vuelta. Simeone no podrá contar en Valencia con Julián Alvarez ni Giuliano Simeone, a quienes se espera disponibles para el compromiso europeo.
Tampoco han viajado Alexander Sorloth, José María Giménez, Pablo Barrios, Nico González, Marcos Llorente ni David Hancko. Entre lesiones, descansos y gestión de cargas, el Atlético se presenta en Mestalla con solo quince jugadores de la primera plantilla en la convocatoria y la necesidad de completar el grupo con futbolistas del filial.
Ese escenario abre la puerta a un once con presencia de jugadores menos habituales, como Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Thiago Almada, Álex Baena, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza, además de canteranos como Julio Díaz, Javi Boñar, Rayane Belaid o Iker Luque. La normativa limita a cuatro el número de futbolistas del filial que pueden coincidir sobre el campo.
El Valencia, por su parte, tratará de aprovechar el contexto rojiblanco para acercarse a la permanencia. El equipo de Carlos Corberán llega tras ganar al Girona, duodécimo con 39 puntos y cinco de margen sobre el descenso. Un triunfo le situaría en 42, una cifra que en temporadas anteriores ha sido suficiente para asegurar la salvación.
Corberán aseguró que espera “la mejor versión” del Atlético pese a las rotaciones. El técnico valencianista podría recuperar a Eray Cömert, ausente en los dos últimos partidos, mientras que Lucas Beltrán es duda por molestias en la rodilla. El Valencia cumplirá además su partido número 1.500 de Liga en Mestalla, el estadio con más encuentros disputados en Primera División.
Ficha del partido
Alineaciones probables:
- Valencia: Dimitrievski; Unai Núñez o Saravia, Tárrega, Pepelu, Gayà; Luis Rioja, Guido Rodríguez, Javi Guerra, Ramazani; Ugrinic y Sadiq.
- Atlético de Madrid: Oblak; Boñar, Le Normand, Lenglet, Julio Díaz; Molina, Obed Vargas, Mendoza, Rayane; Baena y Almada.
Árbitro: José Luis Munuera Montero, del comité andaluz.
Estadio: Mestalla.
Hora: 16.15.
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