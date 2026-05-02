RUGBY
El Alcobendas remonta 'in extremis' para llevarse la Copa del Rey de rugby y arruinar el sueño del Cisneros
El Silicius Alcobendas se alzó con la victoria en los últimos instantes tras remontar una desventaja inicial de 13 puntos frente al Complutense Cisneros
Fernando Castán (EFE)
El Silicius Alcobendas remontó 'in extremis' para arruinar el sueño del Complutense Cisneros y ganar (39-40) la Copa del Rey de Rugby en el Estadio Ontime de Leganés, en un gran partido de ambos quinces que se decidió en los últimos minutos.
El cuadro universitario, un histórico del rugby español, perdió con la de este sábado su tercera final consecutiva tras las de Copa de 2015 y Liga de 2025. Su último título data de 1985: una Liga.
El cuadro de Alcobendas hizo valer su mayor poderío físico y, aunque se vio batido al principio del encuentro, con un 13-0 en contra, dio la vuelta al marcador con un ensayo del georgiano Kokushvili, transformado por Cittadini.
El Cisneros superó en todas las fases del juego al Alcobendas en el inicio del choque y mediante dos golpes de Infer -un coloso toda la tarde sin un fallo en las patadas a palos- y un ensayo de Vallejo, transformado por el propio Infer, puso un rotundo 13-0 en el minuto 21.
Reaccionaron los del norte de Madrid. No cabía otra. Su potente delantera empezó a funcionar, al tiempo que cierto cansancio apareció en el quince azul-azul.
El Alcobendas llevó el oval al campo rival, de tal forma que López-Hernándiz y Micheils cruzaron la línea de marca complutense con sendas transformaciones de Cittadini y un golpe de Infer entre los dos ensayos subieron al marcador un 16-14 al descanso que hacía que casi todo volviera a empezar en la reanudación.
El terreno de juego pareció inclinarse del lado grana en la vuelta al campo con marcas de De Minteguiaga y Costa. El Cisneros parecía pagar su fulgurante inicio y el Alcobendas lideraba por primera vez con sendas transformaciones de Cittadini, 19-28, en el minuto 56.
Fue un espejismo porque la magia de la línea azul-azul reapareció sobre el césped de Butarque para que Soriano empalmara dos ensayos consecutivos y devolver la ventaja a los azul-azul.
En el minuto 62, el cisneriano Jorge Gonzalez tuvo que ser atendido en el centro del campo con un fuerte golpe y trasladado a un hospital.
El encuentro se había convertido en un toma y daca precioso tras los dos ensayos de Soriano y en un duelo de pateadores entre Infer y Cittadini, elegido jugador más valioso del choque.
En el electrónico: 33-28 a falta de 20 minutos.
Un ensayo de López Hernándiz empató a 33 y dos golpes de Infer subieron el 39-33 en el 72. La defensa del Cisneros a punto estaba de arruinar la remontada rival. Pero tras una falta en una melé -muy protestada por los universitarios- en su 22, el oval regresó a manos de los grana para que Kokushvili y Cittadini dieran la Copa al Alcobendas.
Ficha del partido
39. Complutense Cisneros: Fernández-Durán, Andrés Petros, Vallejo, Riva, Bolger, Salvador, Borraz, Antonzzi; Infer, Ike Irusta; Fonseca, Nicolás Petros, Alejandro García, Francisco Soriano y Laforga. También jugaron Ozonas, Gonzalo González, Jorge González, Ávila, Yako Irusta, Espinós, Flores y Cachorro.
40. Silicius Alcobendas: Aranda, Vidal, Zivanai, Gougy, Guirao, Carlos Rodríguez, Alejandro Suárez, Kokushvili; De Minteguiaga, Cittadini; López Hernándiz, Rus, Micheils, Lura y De la Pisa. También jugaron Costa, Carvajales, Marcos Pérez, Medina, Antem, Serrano, Yago Fernández y Suárez.
Marcador: 3-0. min. 6: golpe de Infer. 10-0, min.11: ensayo de Vallejo, que pasa Infer. 13-0, min.21: golpe de Infer. 13-7, min.34: ensayo de López Hernándiz, que pasa Cittadini. 16-7, min.36: golpe de Infer. 16-14, min:41: ensayo de Micheils, que pasa Cittadini. 19-14, min.46: golpe de Infer. 19-21, min.51: ensayo de De Minteguiaga, que pasa Cittadini. 19-28, min. 56: ensayo de Costa, que pasa Cittadini. 26-28, min. 58: ensayo de Soriano, que pasa Infer. 33-28, min.61: ensayo de Soriano, que pasa Infer. 33-33, min.64: ensayo de López Hernándiz. 36-33, min.68: golpe de Infer. 39-33, min.72: golpe de Infer. 39-40, min.79: ensayo de Kokushvili, que pasa Cittadini.
Árbitro: Alberto Díaz.
Incidencias: Final de la Copa del Rey disputada en el Estadio Ontime de Butarque de Leganés. Tres cuartos de entrada. Cittadini, elegido mejor jugador del partido.
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