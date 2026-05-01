Un taller de chotis, conciertos gratuitos, terrazas con vistas y competiciones gastronómicas: estas son las mejores propuestas para disfrutar del puente de mayo en Madrid

Este fin de semana, conocido comúnmente como el puente de mayo, cuenta con un día más de descanso, ¡y menos mal! Y es que a lo largo de estos próximos cuatro días, la capital acogerá múltiples eventos y actividades para celebrar el Día del Trabajador, el Día de la Comunidad de Madrid y el Día de la Madre.

Desde un taller de chotis a varios conciertos gratuitos, con múltiples espectáculos nocturnos y terrazas preparadas para el buen tiempo, hasta una gran competición gastronómica... ¡Del 1 al 3 de mayo será imposible quedarse en casa!

Taller de Chotis en Casa de Vacas

"¡El 1 de mayo nos echamos un girito reivindicativo para celebrar el Día Internacional del Trabajo en comunidad y casticismo!", así anunciaba la asociación Tremenda Tremolina la celebración de su último taller gratuito en el centro cultural Casa de Vacas, en pleno corazón del Retiro.

Con apenas dos semanas hasta San Isidro, el último taller de chotis se celebrará en la terraza del Centro Cultural Casa de Vacas / @tremendatremolina

Con el propósito de dar a conocer los fundamentos del chotis antes de las celebraciones de San Isidro, la asociación Tremenda Tremolina invita a todos los que deseen conocer este baile a asistir el próximo 1 de mayo a las 11:00 horas "a pasarlo fetén en un entorno abierto y alegre". Así, desde la Asociación recuerdan que "no hace falta ni experiencia, ni traje", aunque si es recomendable traer un trozo de cartón grueso del tamaño de los pies, "¡para ayudar con el giro!"

Para participar en los talleres no hace falta ni traje ni experiencia previa, y la entrada será gratuita hasta completar aforo / @tremendatremolina

🔗 La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo 📍Centro Cultural Casa de Vacas, Parque del Retiro, Paseo de Colombia, s/n, 28009 Madrid 🗓️ Viernes 1 de mayo a las 11:00 horas

Celebraciones del Dos de Mayo de 2026

Las Fiestas del Dos de Mayo 2026 volverán a llenar la región de vida con una programación gratuita que combina la recreación histórica del levantamiento de 1808, los conciertos gratuitos en la explanada de Puente del Rey y un llamativo espectáculo nocturno con 1.000 drones en el Parque de la Cuña Verde de Latina.

Recreación Historica con motivo de las celebraciones del 2 de mayo (2024) / Comunidad de Madrid

La programación también reservará un espacio importante para la tradición musical, con las actuaciones de la Asociación Cultural de Música y Danza Arrabel, la Asociación Coros y Danzas Francisco de Goya y un gran encuentro folclore que se dará cita el próximo domingo 3 de mayo.

🔗 Descubre la programación completa aquí 🗓️ Del viernes 1 de mayo al domingo 3 de mayo en diversas localizaciones de la capital

Madrid a Cielo Abierto 2026

"Gastronomía, salud, piscinas, brunch y jaleo", así definen desde la organización Madrid a Cielo Abierto su propuesta de ocio para la capital en la que ya es su octava edición. En asociación con numerosos establecimientos hoteleros de la región, esta campaña anual abre las terrazas, azoteas y jardines de Madrid del 1 al 10 de mayo, permitiendo a los madrileños descubrir los rincones más exclusivos y exóticos de la capital.

Algunos de los hoteles asociados son el VP Plaza España Design, o el Hotel Palacio de los Duques / Madrid a Cielo Abierto

Permitiendo filtrar por tipo de actividad y precio, la iniciativa está pensada para que todos los públicos y bolsillos puedan disfrutar de las terrazas y azoteas, que, dando la bienvenida al verano, se han convertido en el punto de encuentro por excelencia.

🔗 Las experiencias se pueden filtrar por modalidad y precio a través de su página web donde también es posible reservarlas 🗓️ Las terrazas y azoteas permanecerán abiertas del 1 al 10 de mayo

'Brunch' con mamá en Inhala Terraza

Compras por Madrid y una paradita para hacer brunch, ¿existe algún plan mejor para celebrar el Día de la Madre este domingo 3 de mayo? Desde Inhala Terraza creen que sí, hacerlo en una de las mejores azoteas de Madrid junto a uno de los jardines colgantes más grandes de Europa y una enorme cascada de 20 metros.

Por 34 euros por persona, el menú incluye una copa de cava, una bebida, un plato principal y un postre a elegir. / Fever

Esa es la oferta de este local situado en el Inhala Hotel Garden, que por 34 euros por persona propone una experiencia gastronómica compuesta por: una copa de cava, un zumo de naranja, mimosa, café o té, un plato a elegir entre queso, jamón ibérico, yogur, cereales, tostas, croissant, pasta fresca y los imprescindibles huevos Benedict, con salmón o jamón ibérico, hamburguesa o bowl de salmón, y un postre.

🔗 El precio del menú de brunch es de 34 euros por persona. 📍 San Bernardo, 1, Inhala Hotel Garden, 7ª planta. 🗓️ El brunch podrá reservarse a las 12:00, a las 12:30 y a las 13:00 horas

The Champions Burger en Las Rozas

¡Buenas noticias para los amantes de la gastronomía! Ha arrancado oficialmente en Madrid la nueva gira de The Champions Burger, que este año incorpora el espectáculo The Big Game, inspirado en la estética y la energía de la liga profesional de fútbol americano. Inaugurado el 23 de abril, el alcalde de Las Rozas puso en marcha 18 días de competición en los que el recinto ferial del municipio se transforma en un auténtico estadio gastronómico.

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, inauguró ayer el festival, protagonizando el tradicional saque inicial (kickoff) al estilo de los partidos de la NFL, con lanzamiento de balón ovalado incluido / THE CHAMPIONS BURGER

Incluyendo cortes premium como wagyú japonés, carne de black angus, chuletón o costilla ibérica a baja temperatura, más de 20 participantes competirán para subirse al podio y avanzar en la clasificación hacia la 'Mejor hamburguesa de España'. Como siempre, será el público quien active el marcador: probará las propuestas y emitirá su voto.

'The Champions Burger' vuelve a Madrid para buscar la mejor hamburguesa del país / The Champions Burger