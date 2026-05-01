El fin de semana más lleno de Madrid: el puente de Mayo y el Mutua Open desbordan la capital

Madrid afronta los próximos días preparada para ver llenarse de nuevo sus calles, hoteles, bares y restaurantes. En un puente más corto de lo habitual, pues el día 2 cae en sábado, la coincidencia del festivo nacional del 1 de mayo, las celebraciones del Dos de Mayo y la recta final del Mutua Madrid Open empujan la actividad en la capital, que prevé una ocupación elevada en alojamientos y una agenda especialmente intensa en el arranque del mes.

Preguntada al respecto este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal, la vicealcaldesa madrileña, Inma Sanz, trasladó que, si bien el Consistorio no disponía de cifras concretas sobre la ocupación prevista, sí tiene “buenas perspectivas” para estos días. "No tenemos datos concretos, pero desde luego sí tenemos la la sensación y la perspectiva de que va a ser un buen puente como han sido todos los últimos", destacó Sanz.

A falta de estos datos oficiales, según eBooking.com las reservas en alojamientos turísticos de Madrid se sitúan en torno al 84% entre el 30 de abril y el 3 de mayo, con un precio medio de 290 euros por noche. La cifra queda por debajo de ciudades como Valencia, San Sebastián o Sevilla, pero confirma el buen tono de la demanda en una capital con una oferta de alojamiento mucho más amplia y con capacidad para absorber un mayor volumen de visitantes.

El calendario, en cualquier caso, juega un papel destacado. El hecho de que el puente tenga un día menos que otros años puede contener parte del turismo nacional, especialmente el procedente de escapadas de fin de semana largo, aunque la capital lo compensa con el tirón de los grandes eventos y con una programación cultural y de ocio reforzada.

El principal reclamo será el Mutua Madrid Open, que se celebra en la Caja Mágica hasta el 3 de mayo y que alcanza sus jornadas decisivas justo durante el puente. El torneo prevé alrededor de 16.400 asistentes diarios, con la final femenina el sábado 2 y la masculina el domingo 3. Más allá del impacto deportivo, el evento genera movimiento en hoteles, restauración, transporte y consumo asociado, con visitantes nacionales e internacionales que prolongan su estancia en la ciudad.

Bares y restaurantes, sin embargo, encaran estos días con menos efusividad. La patronal del sector, Hostelería Madrid, apunta a puente estable y prudente, con la mayoría de establecimientos esperando una afluencia y una facturación similares a la del año pasado. Y es que, como sucede en Semana Santa, muchos madrileños aprovechan estos días para salir de la ciudad; mientras que los visitantes concentran el gasto en zonas céntricas y turísticas.

El domingo puede actuar como contrapeso. El Día de la Madre es habitual que las familias salgan a comer fuera, lo puede mejorar la actividad del sector, especialmente en establecimientos familiares, zonas comerciales y restaurantes del centro. También la agenda del Dos de Mayo, con recreaciones históricas, conciertos, espectáculos y actividades culturales, contribuirá a sostener el flujo de visitantes durante todo el fin de semana.

La movilidad será otro de los termómetros del puente. Barajas se sitúa como el aeropuerto con más operaciones previstas de la red de Aena durante estos días, mientras la DGT calcula 6 millones de desplazamientos de largo recorrido en toda España, 1,2 de los cuales solo en las carreteras madrileñas. El Ayuntamiento ha diseñado un plan específico para el entorno de la Caja Mágica y la EMT ha reforzado la línea 180 entre Legazpi y el recinto, con frecuencias especiales durante las jornadas clave del torneo.

Con estos ingredientes, Madrid se prepara para un puente de mayo de alta actividad, aunque condicionado por un calendario menos expansivo que otros años. La ciudad no parte de una previsión de lleno absoluto, pero sí de un escenario sólido: alojamientos con ocupación elevada, precios altos, fuerte tirón internacional y una oferta de ocio que vuelve a demostrar el peso de los grandes eventos en la economía turística de la capital.