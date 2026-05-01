TRÁFICO
Las salidas de Madrid se complican en la mañana del 1 de mayo: consulta el estado de las carreteras en directo
Las retenciones afectan a la A-1, A-3, A-4, A-5 y A-6 en sus salidas de la capital, complicando los desplazamientos de largo recorrido
EPE
Las carreteras de salida de Madrid registran retenciones de consideración este mediodía en el que además el tráfico se complica por algunos accidentes por la A-1 cerca de La Cabrera y la A-42 por Illescas, en sentido Toledo. No obstante, otro siniestro, pero ya en dirección Madrid, en la A-6 en el entorno de Astorga, en León, también ha provocado el corte de esa vía.
La salida de Madrid presenta complicaciones desde hace algunas horas y especialmente es sensible en la A-1, a la altura del circuito de Jarama y el Vellón; en la A-3, en Rivas; A-4, en Aranjuez; la A-5 en Arroyomolinos y en la A-6, en Las Rozas.
Por otra parte, en Ávila, también en la A-6 por Arévalo, y en Burgos, en la A-1 por Serracín, en ambos sentidos. En Palencia también tráfico lento por la A-67 en Herrera de Pisuerga en dirección Cantabria, y en esta comunidad en la A-8 en Castro Urdiales hacia Torrelavega.
Otras carreteras con problemas
También precaución a la hora de circular por Toledo, en la A-5 en Maqueda y Valmojado en ambos sentidos de la marcha, y en Barcelona, en la AP-7 en Montornès del Vallès hacia Girona y en Martorell hacia Tarragona. Asimismo, hay problemas en la entrada a Valencia por la A-3, en Loriguilla; en Málaga, en la A-92 en Antequera en dirección Sevilla, y en la AP-7 en Estepona hacia Algeciras. En las salidas de Sevilla, los puntos más conflictivos se localizan en la A49 en Sanlúcar, la A-4 por Dos Hermanas y AP4 en Los Palacios y Villafranca.
Tráfico pide precaución al volante ya que durante estos días y hasta la madrugada del próximo domingo 3 de mayo se prevén más de 6 millones de viajes por carretera en toda España. Esta cifra es inferior a la de años anteriores, debido a que el 2 de mayo, festivo en la Comunidad de Madrid, es sábado y se acorta el periodo vacacional en esta región. No obstante, la previsión de movimientos diarios, en torno a 1,5 millones, es ligeramente superior a la registrada el año pasado.
Por eso, se pide cautela a la hora de circular ya que se registrarán desplazamientos tanto de largo recorrido como trayectos cortos, cuyos destinos principales serán zonas turísticas de costa y litoral (principalmente Andalucía y Levante), así como zonas turísticas de montaña y segundas residencias. La DGT recuerda la obligación de usar la baliza V-16 en caso de tener una incidencia en carretera.
Consulta el tráfico en tiempo real
Si vas a coger el coche, la DGT pone a disposición de los usuarios un mapa para conocer el estado de las carreteras en tiempo real, con actualizaciones constantes. Puedes consultarlo aquí:
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