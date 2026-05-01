Rivas consigue 40 millones para cubrir la Línea 9B de Metro y crear un corredor verde de 2,5 kilómetros

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha obtenido una financiación inicial de 40 millones de euros para iniciar el proyecto de cubrimiento de la Línea 9B de Metro a su paso por el municipio. La operación ha sido aprobada por el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y fue comunicada por el Gobierno local durante el Pleno celebrado el 30 de abril.

La actuación permitirá cubrir parte del trazado del Metro y transformar este eje en un corredor verde de 2,5 kilómetros de longitud y unos 30 metros de ancho. El proyecto busca eliminar una de las principales barreras urbanas de la ciudad, que separa desde hace décadas zonas residenciales del entorno industrial.

Según el Ayuntamiento, la línea de crédito cuenta con condiciones ventajosas, con tipos de interés inferiores a los de mercado, un plazo de devolución de hasta 30 años y dos años iniciales de carencia. La financiación estará disponible hasta el 30 de junio de 2030 y podrá ampliarse en función de las necesidades del proyecto.

El futuro corredor verde dará continuidad al Parque Lineal desde el polideportivo Cerro del Telégrafo y generará nuevos espacios públicos accesibles, renaturalizados y destinados a la estancia y la convivencia. El Consistorio enmarca la actuación dentro de la Agenda Urbana Rivas 2030, orientada a un modelo de ciudad más sostenible y cohesionada.

El Ayuntamiento también ha solicitado a la Comunidad de Madrid que el proyecto incorpore una cuarta estación de Metro en el entorno de la calle José Saramago, una reivindicación histórica vinculada al crecimiento demográfico del municipio y a la mejora del transporte público.

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El proyecto de cubrimiento de la Línea 9B fue registrado el pasado 4 de marzo ante la Dirección General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, que dispone de un plazo administrativo de tres meses para emitir su informe técnico.