ESCULTURA
De Colón a Torrelodones: la 'Rana de la Suerte' se muda y ya preside el Casino Gran Madrid
La obra de Eladio de Mora, de casi cuatro metros de altura, se traslada a la entrada del complejo de ocio tras una disputa judicial
EP
La escultura 'La Rana de la Suerte', obra del artista Eladio de Mora, conocido como dEmo, se ha instalado a la entrada del Casino Gran Madrid de Torrelodones, poniendo fin a su etapa en el entorno de Colón, donde permanecía desde 2014.
La alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, y el presidente del Casino Gran Madrid, Ángel María Escolano, descubrieron el miércoles la placa conmemorativa de la escultura en un acto celebrado junto a la fuente que preside el acceso al recinto, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
La pieza, de bronce y cerca de cuatro metros de altura, representa un símbolo universal de la fortuna y el azar. En sus patas de más de dos metros y en el abdomen incorpora iconografía relacionada con la suerte procedente de distintas culturas.
Hasta su traslado, la conocida como 'Rana de la Suerte' ocupaba desde abril de 2014 el Paseo de Recoletos, junto a la Plaza de Colón, donde fue instalada como donación del Casino Gran Madrid. Su permanencia superó el periodo de autorización inicial, prorrogado hasta 2021, y derivó en un conflicto judicial después de que, en diciembre de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenara su desmontaje al considerar contraria a la ley su ocupación prolongada del espacio público. El Casino recurrió la decisión en casación ante el Tribunal Supremo, procedimiento que quedó pendiente de resolución, mientras la escultura se mantenía en su ubicación original.
Una rana con mucha suerte
Considerada un icono del arte pop urbano, la obra responde al estilo característico de dEmo, centrado en buscar "dobles lecturas y transformar en auténticos iconos elementos cotidianos y objetos que invitan al juego".
La elección de una rana responde a su simbolismo vinculado a la fortuna y el azar, prueba de ello está en la panza del enorme anfibio, con símbolos de la suerte de todo el mundo: un escarabajo egipcio, un trébol de cuatro hojas, una herradura con siete clavos, un conejo, un delfín, un ojo o un dólar, entre otros muchos.
La escultura fue donada por el Casino Gran Madrid en agradecimiento a la ciudad por permitir la recuperación de la actividad del juego casi un siglo después del cierre del último casino. Con su traslado, la 'Rana de la Suerte' inicia una nueva etapa en Torrelodones, donde pasa a integrarse en el entorno del complejo de ocio de esta ciudad.
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