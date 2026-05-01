MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Desamor', de Chica Sobresalto
Chica Sobresalto tiene la palabra. Y, como siempre, cada vez que coge el micrófono, es para hacerte reflexionar. En esta ocasión, en otra nueva canción valerosa y profunda, marca de la casa, habla de contradicciones humanas y desgarros luminosos. Ahora bien, siempre con la dosis justa de esperanza para no sucumbir. Un diálogo interno que, en cada álbum, poco a poco, ha puesto de relieve su particular forma de ver el mundo. Suena interesante.
'Piano sonata', de Sofiane Pamart
Ojo a las cifras: 32 discos de oro, 11 de platino y 2 de diamante. Sofianne Pamart es uno de los artistas clásicos más escuchados del mundo. Lleva años reivindicando el piano tanto en salas como en estadios, lo que le ha convertido en un imprescindible del género. Es tal el fervor que desata que se encargó de inaugurar los Juegos Olímpicos de París 2024 acompañando a Juliette Armanet en Imagine. Virtuoso y ecléctico, Movie es su álbum más ambicioso.
'No toquem de peus a terra', de LECOCQ
Qué gusto dar encontrar elepés como el de Enric Mont. Sucre no tiene nada que ver con lo que hoy lidera las grandes playlists y, oye, qué gozada. Tras 12 años en Medusa Box, el cantautor arrancó una nueva etapa en 2023. Desde entonces, se ha dedicado a escribir canciones bonitas, con alma. Quizá, por ello, gracias a su estilo fresco y bailable, esté conquistado a cada vez más personas. Su música invita a celebrar la vida, ¿qué hay más hipnótico que esto?
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