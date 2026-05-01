La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Ojo a las cifras: 32 discos de oro, 11 de platino y 2 de diamante. Sofianne Pamart es uno de los artistas clásicos más escuchados del mundo. Lleva años reivindicando el piano tanto en salas como en estadios, lo que le ha convertido en un imprescindible del género. Es tal el fervor que desata que se encargó de inaugurar los Juegos Olímpicos de París 2024 acompañando a Juliette Armanet en Imagine. Virtuoso y ecléctico, Movie es su álbum más ambicioso.