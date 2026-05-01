Madrid recupera el legado de los bailarines Mario La Vega y María del Sol en un nuevo catálogo virtual del Archivo Regional

La Comunidad de Madrid publica una nueva entrega de la colección Descubre del Portal de Archivos Regional bajo el título 'Unidos por la danza. El Fondo Mario La Vega-María del Sol', un catálogo virtual que recupera el legado de los bailarines Mario La Vega y María del Sol, así como su impulso al Ballet Antología, precedente del Ballet Nacional de España.

La publicación digital se ha puesto a disposición del público para consulta y descarga gratuita coincidiendo con la reciente celebración del Día Internacional de la Danza, el 29 de abril, recoge el Ejecutivo regional en un comunicado. Incluye fotografías, carteles, programas de mano, partituras, cartas, contratos y dibujos, que permiten reconstruir algunas de las principales transformaciones de la danza escánica española.

La selección reconstruye el proceso por el que el Ballet Antología evolucionó entre 1973 y 1977 hasta convertirse en Ballet Folklórico Festivales de España y, posteriormente, en Ballet Nacional Festivales de España, preludio de la creación oficial del Ballet Nacional en 1978. Asimismo, pone de manifiesto la dimensión internacional de esa trayectoria.

A través de giras que llevaron la danza española a 38 países y 184 ciudades, con más de 17 millones de espectadores en producciones como Antología de la Zarzuela, el fondo documenta una intensa labor de difusión cultural que contribuyó al reconocimiento internacional de este repertorio.

Figuran también hitos como las coreografías de La Vega para El sombrero de tres picos en el Coliseum de Londres, con decorados y vestuario de Pablo Picasso, así como la participación del Ballet Antología en producciones de 'Carmen', 'Doña Francisquita', 'El barberillo de Lavapiés' o 'Carnaval en Venecia', ejemplos del diálogo entre danza, ópera y zarzuela que marcó aquella etapa.

Un fondo documental "de referencia"

Especial relevancia tienen los programas de mano, carteles y fotografías, muchas de ellas inéditas que recorren desde los ensayos en los estudios Amor de Dios hasta las grandes giras internacionales, pasando por las distintas etapas artísticas y empresariales de la compañía.

Además del Fondo Mario La Vega-María del Sol, el Archivo Regional atesora el de Juan María Martínez de Bourio y Antonio Ruiz Soler (Antonio el Bailarín), consolidando esta institución como uno de los principales centros para la investigación de la danza española del siglo XX.

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Esta nueva entrega incorpora, igualmente, varias novedades editoriales, como la incorporación de entrevistas y contenidos audiovisuales en los que el propio artista comenta piezas del archivo y anécdotas ligadas a su trayectoria, ampliando las posibilidades de acceso e interpretación del fondo documental.