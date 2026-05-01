Sin móvil, al aire libre y gratuito: así es el insólito experimento que llega a Retiro con motivo del aniversario del apagón

Hace un año, el 28 de abril de 2025, Madrid, como el resto de España, se sumía en la más absoluta oscuridad a causa de un inesperado apagón masivo. Con los ordenadores apagados y los móviles sin cobertura o internet... por primera vez para muchos, la única manera de conseguir información o de orientarse fue preguntando y conversando con las personas a su alrededor.

Ahora, convertido en una efeméride, este suceso ha inspirado una iniciativa organizada por 'The Offline Club'. En un intento de recrear las condiciones vividas durante el apagón, y de volver a vivir esas conexiones más humanas, la organización ha propuesto la celebración de un pícnic 'offline' gratuito en el parque del El Retiro, el próximo sábado 2 de mayo a las 12:00 horas.

Encuentro 'offline', los móviles no son bienvenidos

Celebrados en docenas de ciudades por toda Europa entre las que destacan, Ámsterdam, París, Londres o Dublín, los eventos organizados por 'The Offline Club' siguen una filosofía muy clara: "Reunir a las personas sin sus dispositivos para ayudarlas a encontrar una conexión real con los demás y con ellos mismos".

Jóvenes en una terraza ubicada en el barrio madrileño de Lavapiés durante el apagón / Fernando Sánchez (Europa Press)

Cuando se cumple un año del gran apagón, desde 'The Office Club' no han querido perder la oportunidad de recordar cómo "aunque la incertidumbre generó estrés, mucha gente salió a la calle, bailó, habló con desconocidos o leyó en los parques", haciendo que, por unas horas, la ciudad recuperase "un ritmo más lento y humano".

Así, la convocatoria organizada en el parque madrileño de El Retiro, espera acoger a cientos de personas que, dejando de lado las pantallas, deseen compartir un rato leyendo, pintando, tejiendo o dibujando juntas. Otras ciudades como Barcelona, Valencia y Lisboa, que también sufrieron las consecuencias de este apagón energético celebrarán eventos de características similares de forma simultánea.

Grupo de chicas haciendo un pícnic en El Retiro / Jesús Hellín (Europa Press)

¿Cómo puedo apuntarme al pícnic 'offline'?

Aunque el evento será completamente gratuito, la organización requiere de una inscripción previa, para garantizar la seguridad y correcta planificación del evento. Una vez completado el registro, 'The Offline Club' enviará la dirección concreta invitando a los asistentes a traer consigo un libro, un pasatiempo analógico, una manta de pícnic, bebida y algo de picoteo.