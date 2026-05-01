Madrid renovará 210 kilómetros de tuberías de agua con una inversión de más de 73 millones

La Comunidad de Madrid renovará 210 kilómetros de tuberías de agua potable en la capital tras la aprobación, esta semana, de los contratos de ejecución de las obras por parte del Consejo de Gobierno. La actuación supondrá una inversión superior a los 73 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 57 meses.

Los trabajos forman parte del Plan RED de Canal de Isabel II, una iniciativa orientada a mejorar la eficiencia de la red de distribución mediante la sustitución de canalizaciones antiguas por otras fabricadas con materiales más resistentes. El objetivo es reducir el riesgo de averías y reforzar la garantía del suministro.

El proyecto contempla también la rehabilitación de conducciones mediante tecnologías sin zanja, lo que permite intervenir en determinados tramos con menor afección sobre la vía pública. Las obras se organizarán en distintos lotes por criterios geográficos, una fórmula que permitirá ejecutar actuaciones simultáneas en varios distritos de Madrid.

La iniciativa contará con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa FEDER de la Comunidad de Madrid 2021-2027, con un porcentaje máximo de cofinanciación del 40%.

El Plan RED es una de las principales inversiones de Canal de Isabel II para modernizar la red de agua potable de la región. Según los datos de la empresa pública, en 2025 se renovaron 481 kilómetros de tuberías, la cifra anual más alta desde el inicio del programa en 2018.

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Desde su puesta en marcha y hasta el cierre de 2025, Canal ha sustituido 1.743,5 kilómetros de conducciones. La media de renovación se ha incrementado en los últimos años, con 190 kilómetros en 2022, 257 en 2023 y 347 en 2024.