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La mejor escapada por el puente de mayo a una hora de Madrid: buen vino, naturaleza y gastronomía de calidad en un mismo destino

El municipio madrileño combina naturaleza, gastronomía y enoturismo gracias a su uva garnacha y el embalse conocido como "la playa de Madrid"

Una escapada con grandes atractivos a una hora de Madrid.

Una escapada con grandes atractivos a una hora de Madrid.

Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

Una vez terminada la Semana Santa, parece quedar una eternidad hasta el comienzo de las vacaciones. Por ello el puente de mayo se posiciona como el momento perfecto para desconectar y conocer entornos distintos. Y si hay lugares que ofrecen naturaleza, gastronomía, actividades al aire libre y, sobre todo, buen vino a una hora de Madrid, no hay excusa para no hacer una escapada.

Hay una localidad en la Comarca Oeste de la Comunidad de Madrid, donde entre suelos de granito y altitudes que superan los 800 metros, se cultiva la garnacha, una uva que se adapta al terreno y da lugar a vinos con carácter. Por ello este municipio ha crecido en los últimos años gracias al enoturismo: San Martín de Valdeiglesias es ideal para visitar estos días.

Un hombre trabaja en la recogida de uvas de un viñedo de la bodega de Las Moradas de San Martín, a 21 de agosto de 2021, en Madrid

Un hombre trabaja en la recogida de uvas de un viñedo de la bodega de Las Moradas de San Martín. / Jesús Hellín / Europa Press

Una tierra de buen vino

Si de algo entienden en San Martín de Valdeiglesias es del buen beber. Con una tradición vitivinícola que se remonta a siglos atrás, es un lugar con un gran atractivo para disfrutar de catas en sus distintas bodegas. Las Moradas de San Martín fue una de las primeras en apostar por el turismo. Fundada en los años 90, ofrece visitas completas para degustar, recorrer el viñedo y experiencias especiales como la cata bajo las estrellas.

Las Moradas de San Martín.

Las Moradas de San Martín. / Cedida

Otra de las bodegas más reconocidas es Valleyglesias, donde proponen una experiencia cercana y didáctica: allí te explican el proceso completo de elaboración del vino, que luego podrás catar directamente desde el depósito. También Tierra Calma, abierta en 2021, dispone de paseos guiados por la finca, cata al aire libre con vistas a la sierra y un trato cercano que hace que te sientas más invitado que cliente.

En un entorno histórico y natural

Pero San Martín de Valdeiglesias es mucho más que vino: su identidad rural se muestra en cada lugar del edificio. No te puedes ir de la localidad sin visitar el castillo de la Coracera, una construcción que fue mandada por Don Álvaro de Luna en el 1434. Tras varias restauraciones se conserva en excelente estado y, aunque permanece cerrado permanentemente, visitar su exterior es parada obligatoria.

Un castillo que data de siglos atrás.

Un castillo que data de siglos atrás. / Castillo de la Coracera

Además, este municipio guarda lo que se conoce como "la playa de Madrid". Y es que el embalse de San Juan es el único con dos playas autorizadas para el baño en la Comunidad de Madrid. Si deseas descansar, hacer deporte o dar un paseo, es perfecto tanto para quienes quieran desconectar como para los amantes de la naturaleza.

Al Pantano de San Juan se le conoce como &quot;la playa de Madrid&quot;.

Al Pantano de San Juan se le conoce como "la playa de Madrid". / Enpantanosanjuan

Y el mejor comer

San Martín de Valdeiglesias tiene buen vino, buena naturaleza y el comer no podría ser menos. La gastronomía es uno de los grandes atractivos del entorno, donde se puede disfrutar de los platos tradicionales más madrileños: cordero lechal, carne a la brasa, migas o sopas de ajo, entre otros muchos. Muchos restaurantes trabajan con producto local y los buenos vinos del propio municipio.

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Así, este destino presenta todos los atractivos posibles y ofrece una experiencia tranquila y auténtica. Todo ello envuelto en un ambiente cercano donde el vino, la naturaleza y la tradición gastronómica local de calidad.

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