Un coleccionista localiza en el Rastro de Madrid una obra robada en Badajoz: "Llevaba desaparecida casi 30 años"

José Ramón González (Badajoz, 1983) es un perfil multidisciplinar que ha logrado consolidar una destacada presencia en el ámbito cultural y comunicativo, con más de 40.000 seguidores en redes sociales. Activista cultural y coleccionista de arte, ha orientado gran parte de su trayectoria a la puesta en valor del patrimonio, combinando esta vocación con una sólida y versátil carrera en los medios de comunicación, la empresa y el estilismo de alto nivel. En el marco de esta labor, ha protagonizado recientemente un hallazgo relevante tras una investigación propia, la localización en Madrid de una placa de bronce con una Alegoría de Extremadura, obra del escultor cacereño Enrique Pérez Comendador, que había sido robada en Badajoz en 1999. Tras denunciar su paradero, la pieza ha podido ser finalmente recuperada.

"Encontré la placa casi por casualidad, aunque todo parte de que llevo unos quince años coleccionando arte. De hecho, la primera obra que compré fue en el Rastro, de un artista cacereño, Antonio Solís Ávila. Un día vi un anuncio en internet que me llamó la atención y enseguida identifiqué que podía tratarse de la Alegoría de Extremadura, una pieza que llevaba desaparecida casi 30 años. Para confirmarlo, pedí a familiares en Badajoz que midieran el hueco de la placa en el monumento original. Con esas referencias me desplacé a la tienda del Rastro en Madrid, donde pude verla en persona, hacerle fotografías y comprobar que efectivamente era la misma. Con todo el material reunido, tanto del pedestal como de la placa, inicié una investigación sobre el escultor. En ese proceso me resultó especialmente útil un estudio de Moisés Bazán de Huerta publicado en la revista Norba, donde aparecía documentada la obra. Con toda esta información, acudí finalmente a comisaría para presentar la denuncia".

Tres versiones, una única desaparecida

El experto tuvo la certeza de que se trataba de la placa de bronce robada en Badajoz en los años noventa al analizar las distintas versiones existentes de la Alegoría de Extremadura. De esta obra solo se realizaron tres piezas, todas ellas diferentes entre sí. La primera, creada en los años 40 como obsequio de la Diputación de Badajoz a Franco, presentaba un formato distinto, era de mayor tamaño e incorporaba una cuarta figura que no aparece en la placa del monumento. Por otro lado, existe una segunda versión prácticamente idéntica a la sustraída, que se conserva en el Museo Pérez Comendador de Hervás, institución que custodia el legado del escultor, por lo que queda descartada como la pieza desaparecida. Así, por exclusión y tras la comparación de características, concluyó que la placa localizada no podía ser otra que la robada en Badajoz.

Placa de bronce desaparecida y rescatada por el experto en arte. / Cedida

El desenlace de una larga búsqueda

"Tras presentar la denuncia, tengo entendido que la policía en Madrid incautó la pieza para comprobar si se trataba de la robada en Badajoz. Posteriormente, fue trasladada a Badajoz, donde los expertos han podido autentificarla. Para mí, la satisfacción de haber contribuido a recuperar una obra de mi ciudad, tan vinculada a la historia de Extremadura, es difícil de describir. Es una sensación muy especial. Y, sinceramente, siempre tuve la idea de que, tarde o temprano, iba a conseguir encontrarla".

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Una red cultural extremeña en construcción

Por último, José Ramón González tiene en el radar varias obras que aspira a que regresen a Extremadura, tanto piezas que han salido de la región como trabajos inéditos de artistas extremeños. Además, está trabajando en la idea de tejer una especie de red dentro del ámbito cultural extremeño, convencido de que en la actualidad se están desarrollando proyectos muy interesantes que merecen mayor conexión y visibilidad. "Creo que hay gente llegando a lugares donde antes no llegábamos. Influencers que están ya en el top nacional, pintores como Adrián Rolo, que están haciendo propuestas muy interesantes desde Extremadura. En el mundo de la moda tenemos diseñadores como Laura Manuela, con un premio nacional, o Rafa Salguero, en el estilismo de moda, figuras como Fran Puerta, que considero que ha elevado la estética queer a un nivel muy sofisticado que antes no se había alcanzado. En peluquería, también está Cristian Acedo. Estoy convencido de que se puede crear una red muy importante capaz de influir de forma muy positiva, tanto dentro como fuera de Extremadura, pero siempre desde la creación y el talento de gente extremeña".