Ayuso en México: un viaje de 10 días con carga ideológica que enciende a la oposición

No solo será su segundo periplo transoceánico en lo que va de año, tras el que realizó a Nueva York el pasado marzo, y el tercero al extranjero en un intervalo de menos de tres meses, hace dos semanas estuvo en Bruselas. La visita a México que este domingo iniciará la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que se prolongará durante 10 días hasta el 12 de mayo, supondrá, además, su viaje más largo desde que accedió a la Real Casa de Correos, en 2019. Un desplazamiento que para la oposición regional, "parecen unas vacaciones pagadas".

La presidenta madrileña defendía ayer la pertinencia de la travesía, que servirá, dijo, "para seguir ahondando en las relaciones que la Comunidad de Madrid ha establecido con distintas ciudades y estados de México". En Sol se asegura que el viaje, en el que se dice estar trabajando desde hace un año, permitirá "intensificar las relaciones económicas y culturales" con el país.

La parte de agenda adelantada por la Presidencia de la Comunidad de Madrid incluye encuentros con empresarios, organizaciones y potenciales inversores, entre ellos con representantes de la cementera Cemex o la multinacional Alsea, propietaria del grupo Vips y que opera restaurantes de franquicias como Starbucks, Domino's Pizza o Burger King. Como en otras ocasiones, el equipo de Ayuso subraya la importancia del destino por sus inversiones en empresas con sede en la región. El 90% de la inversión mexicana en España se realiza en compañías domiciliadas en Madrid, se argumenta.

En cuanto a la dimensión "cultural", se hace hincapié en la celebración del Día de Madrid en la Feria de San Marcos de Aguascalientes y en la entrega de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. De hecho, se apunta a la importancia de acudir a estos galardones, que la Comunidad de Madrid patrocina este año con 450.000 euros y que se entregan en Xcaret, en la Riviera Maya, a más de 1.600 kilómetros de Ciudad de México, para explicar lo prolongado del viaje de Ayuso, durante una parte del cual estará acompañada por el consejero de Cultura, Mariano de Paco. "Se ha procurado concentrar una agenda muy amplia. De otra forma hubiera que haber viajado dos veces", se traslada en el entorno de la presidenta madrileña.

Más allá de ello, la visita, segunda de Ayuso a México después de la realizada en abril de 2024, y que comenzará el domingo con su asistencia a una misa en la Basílica de Guadalupe oficiada por el arzobispo primado de México y cabeza de la Iglesia católica en el país, Carlos Aguiar Retes, presenta una notable carga ideológica.

La presidenta madrileña recibirá la Medalla de la Libertad del Congreso del Estado de Aguascalientes, además de un reconocimiento por su defensa de la Hispanidad. Adicionalmente, mantendrá un almuerzo institucional con los gobernadores de los cuatro estados en que gobierna el Partido de Acción Nacional (PAN), que encarna a la derecha mexicana: Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro y Guanajuato. Además, volverá a encontrarse con otra abierta rival del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, Alessandra Rojo, alcaldesa de Cuauhtémoc, una de las 16 demarcaciones territoriales de Ciudad de México, a quien hace menos de dos meses recibió en Madrid para entregarle uno de los reconocimientos de la Comunidad de Madrid por el 8M.

La relación entre Ayuso y Sheinbaum es hostil en la distancia. A lo largo de los 10 días de viaje, la dirigente madrileña no mantendrá ningún encuentro con representante alguno del Gobierno federal mexicano. Ayuso se ha referido de manera más o menos abierta a México como un narcoestado en los últimos meses y lo ha comparado con dictaduras como Cuba o Nicaragua. Su enfrentamiento se extiende a la llamada guerra cultural.

No hace ni seis semanas, después de que Felipe VI reconociera en una conversación con el embajador de México en España que se produjeron "abusos" en la conquista de América, la presidenta madrileña afirmó en una entrevista en OK Diario: "Abusos, los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales. Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden. Y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir". Sus palabras cruzaron el Atlántico y fueron replicadas por Sheinbaum, quien la acusó de "tener una visión de imperio" y de estar asesorada en Madrid por el expresidente mexicano del PAN Felipe Calderón. En una vuelta de tuerca del asunto, en el itinerario de Ayuso estos días está prevista su asistencia a un acto en honor de Hernán Cortés en la catedral metropolitana de Ciudad de México, en Cuauhtémoc.

Es ese uno de los aspectos que critica la izquierda regional. "Más que un viaje institucional, esos diez días parecen unas vacaciones pagadas a un parque temático de la derecha latinoamericana, homenaje religioso a Hernán Cortés incluido", señalaba la portavoz de Más Madrid en a Asamblea regional, Manuela Bergerot, menos de una hora después de que Sol diera a conocer el viaje. "Si quiere irse de vacaciones a México, debería pagárselo de su bolsillo y esperar al verano".

En la misma línea, Pilar Sánchez Acera, secretaria de Organización del PSOE-M, hablaba de "una nueva huida a cargo del presupuesto de la Comunidad de Madrid" con una agenda de "saraos exclusivistas". "Lo único que pedimos", añadía, "es que al menos sea educada, no insulte y no vuelva a reiterar esas declaraciones contra los mexicanos que realizó recientemente".

Desde ambas formaciones se cuestionan la duración, los propósitos y la utilidad del recorrido, circunstancias que también se censuran en Vox. "Nos gustaría saber en qué está beneficiando al madrileño de a pie tanto viaje a Miami, Nueva York y ahora México, porque lleva años subida al avión pero no la vemos pisar Madrid", trasladaba su portavoz en la cámara regional, Isabel Pérez Moñino, en declaraciones a Europa Press. "Nos recuerda a otro presidente que está más a gusto fuera de España que en su lugar de trabajo".

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Ayuso se ausentará de las preguntas de control en el Pleno de la Asamblea del próximo jueves 7 de mayo. El viaje coincidirá, además, con el grueso de la campaña electoral en Andalucía, donde los comicios se celebran el domingo 17 de mayo. En las de 2022 estuvo en dos actos, en Algeciras y Jerez de la Frontera, en apoyo de Juanma Moreno, aunque en ninguno de los dos coincidieron los dos barones. La madrileña tendría en esta ocasión tres posibles días para acudir antes del cierre de campaña. "Si nos llaman", apuntan desde Sol.