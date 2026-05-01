Ayuso anima a visitar la Gran Feria Medieval de El Álamo: "Es como volver al Medievo"

Isabel Díaz Ayuso ha visitado este viernes la Gran Feria Medieval de El Álamo y ha animado a los ciudadanos a que también visiten este evento, que cumple su XXIX edición coincidiendo con el décimo aniversario de su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional.

La presidenta madrileña ha destacado que "cada año sus actividades son más espectaculares". "Es como volver al Medievo", ha constatado Ayuso, además de mostrar su "orgullo" por ver "todo lo que se hace en la Comunidad de Madrid".

La jefa del Ejecutivo regional ha elogiado la "colaboración de todo el pueblo" que trabaja durante todo el año preparando este evento que se celebra entre el 30 de abril y el 3 de mayo. Decorada con estandartes y con la participación de los vecinos que se visten de época, reúne a más de 300 artistas y 30 compañías de teatro, circo y música con más de 100 espectáculos al aire libre.

Ayuso, durante la Gran Feria Medieval de El Álamo. / Comunidad de Madrid

Un viaje exprés a la Edad Media

El programa incluye un mercado artesanal, con demostraciones de oficios tradicionales como herrería, panadería o alfarería, exhibiciones de cetrería, un torneo de justas a caballo, festival de música celta y actividades para el público infantil. La Gran Feria Medieval de El Álamo, que ocupa dos kilómetros de recorrido y abre de 11:00 a 00:00 sin interrupción, se ha consolidado como una de las grandes citas populares de estos días en la Comunidad de Madrid.

Noticias relacionadas

Durante sus cuatro jornadas de duración, los visitantes pueden hacer un viaje exprés a la Edad Media, pero con más organización, comida y espectáculos. El municipio madrileño se llena de caballeros, criaturas fantásticas, gaitas, fuego, talleres, puestos de artesanía y familias enteras caminando entre armaduras, dulces, tabernas y pasacalles. El año pasado recibió más de 350.000 visitantes, y esta edición llega además con récord histórico de participación comercial, al superar los 400 puestos.