Valdemingómez cumple el objetivo europeo de vertido y marca mínimo histórico de quejas por olores

El Parque Tecnológico de Valdemingómez cumple el nivel de vertido marcado por la Unión Europea consiguiendo que se reduzca al 40% --tres puntos menos que en 2024 y ocho puntos menos que en 2018, cuando se registró el 48%-- y con hasta ocho veces menos reclamaciones en comparación también con 2018, durante el mandato de Manuela Carmena.

Son datos extraídos de la memoria de gestión del parque 2025, desgranados por la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha destacado que durante el pasado año "han mejorado las cifras de recogida separada, se ha incrementado el reciclaje y se han reducido los porcentajes de vertido e incineración".

La también vicealcaldesa ha incidido en el hecho de que "se ha logrado cumplir los objetivos de vertido fijados tanto en la normativa europea como en la Estrategia Municipal de Residuos, que establecieron que el vertido el año pasado no podía superar el 40%, y se ha registrado el mínimo histórico de quejas y reclamaciones por olores".

En ocho años, prácticamente los que lleva de mandatos José Luis Martínez-Almeida, el porcentaje de recogida separada ha pasado del 20,6% (2018) al 52,8% (2025) mientras que el reciclaje de residuos es 11 puntos porcentuales más que en 2018, con un 39% frente al 28 de hace ocho años. En ese mismo periodo de tiempo, el vertido se ha reducido en 8 puntos porcentuales pasando del 48% al 40. Del mismo modo, se ha reducido la incineración del 24% en 2018 al 20% en 2025.

Además la recogida separada ha crecido un 1,4%, del 51,4% al 52,8%; el reciclaje lo ha hecho en dos puntos, pasando del 37% al 39%; la incineración ha pasado del 21% al 20 y el porcentaje de vertido ha llegado al 40% desde el 43% registrado doce meses antes.

Cumplir con el plan de Vertido Cero Técnico

Con este balance, "el Ayuntamiento de Madrid cumple con lo establecido para el año 2025 en el Plan Vertido Cero Técnico, incluido en la Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos Domésticos y Comerciales de la Ciudad de Madrid", aprobada en abril del pasado año en Junta de Gobierno.

Para avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible, eficiente y alineado con los principios de la economía circular y los objetivos legales, esta estrategia fijó como metas reducir el vertido al 40% en 2025, al 20% en 2030 y al 10% como máximo en 2035.

Menos quejas de los vecinos

El pasado año también se consiguió reducir el número de quejas por olores por parte de los vecinos de este entorno convirtiendo al 2025 como el mejor de toda la serie histórica. En concreto, se recibieron 601 quejas y reclamaciones relacionadas con la percepción de olores. Esto supone una reducción del 33% respecto a 2024, cuando se registraron 898.

Destaca especialmente la fuerte bajada de las reclamaciones procedentes de asociaciones de vecinos. Fueron 496, un 40% menos que en los doce meses previos, cuando se contabilizaron 825. Hasta el momento, el año con menos quejas de toda la serie histórica era 2022, también con Almeida de alcalde.

En el extremo opuesto se encuentran los datos registrados entre 2016 y 2018, los tres peores años de toda la serie histórica en cuanto a quejas por olores: 2.095 reclamaciones contabilizadas en 2016, 2.535 en 2017 y 4.806 en 2018, ha indicado Sanz.

Esta notable reducción de las quejas recibidas está "vinculada a las obras de minimización de olores ejecutadas, con una inversión de 18 millones de euros en cinco años, así como a las actuaciones de vigilancia y control puestas en marcha por el Ayuntamiento".

Más de un millón de toneladas de residuos

La memoria recoge que en 2025 se han generado en Madrid un total de 1,4 millones de toneladas de residuos domésticos y comerciales gestionadas por la vía municipal. Esta cantidad de residuos se ha podido transformar en recursos gracias a las diferentes líneas de trabajo de economía circular llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Madrid, generando materias primas secundarias y energía.

A destacar las 750 toneladas de materias primas secundarias (briks, latas, papel cartón, vidrio recuperado en planta) y las 63.484 toneladas de vidrio del contenedor verde, que se almacena en Valdemingómez hasta su retirada por los gestores de vidrio.

Energía para abastecer a miles de hogares

También las 373 toneladas de fertilizantes o enmiendas orgánicas y los 471 MWh de electricidad procedentes de la incineración (valorización energética), así como de la valorización energética del biogás recuperado de los vertederos, esto es, la electricidad suficiente para abastecer anualmente a 71.397 viviendas.

Supondría tanto como el equivalente al abastecimiento doméstico anual de una ciudad del tamaño de Alcalá de Henares. En cuanto al biometano, el equivalente al gas natural, han sido 35.441.736 m3 de biogás que se depuran transformándose en 156.150 MWh térmicos de biometano procedente de la digestión anaeróbica de la fracción orgánica de los residuos y la depuración del biogás.

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Con esa cantidad se podría abastecer al año a más de 30.636 hogares, esto es, el equivalente al abastecimiento doméstico anual de una ciudad del tamaño de Aranjuez o 480 autobuses de la Empresa Municipal de Transportes. La energía eléctrica y biocombustibles generados en el Parque Tecnológico de Valdemingómez han permitido asimismo el ahorro de 114.974 toneladas de emisiones de CO2.