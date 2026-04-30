Los títeres toman el Retiro por San Isidro: un viaje escénico entre tradición, humor y fantasía con compañías de cuatro países

Madrid volverá a mirar hacia el pequeño escenario donde las manos hablan. Con motivo de las Fiestas de San Isidro, el Teatro de Títeres del Retiro recupera una nueva edición de San Isidro Titiritero, un ciclo que convierte este espacio municipal en un punto de encuentro entre tradiciones escénicas, acentos internacionales y propuestas pensadas para el público familiar, pero capaces de seducir también a cualquier espectador dispuesto a dejarse llevar. La cita propone este año un viaje de ida y vuelta por algunas de las formas más vivas del teatro de títeres. Colombia, Francia, Argentina y España se dan la mano en una programación que combina memoria popular y sentido del humor. Seis compañías integran el cartel y todas las funciones se celebrarán a las 18 horas, con entrada gratuita.

El ciclo se abrirá los días 2 y 3 de mayo con Arlequín y los Juglares, una de las compañías más veteranas y prestigiosas de Colombia. Fundada en 1972, la formación llega al Retiro con El árbol de los zapatos, una propuesta que inaugura el programa con el aval de más de medio siglo de trayectoria. Su trabajo no se limita a la creación escénica: la compañía ha desarrollado también una intensa labor pedagógica y de impulso cultural a través de su escuela de teatro y la organización de festivales. En su presencia se reconoce una idea esencial del títere: la de un arte popular que viaja, enseña y se transforma sin perder sus raíces.

'Pequenas fábulas', de Bitonio. / CEDIDA

La programación continuará el 9 de mayo con sello madrileño. El Retablo, compañía dirigida por Pablo Vergne, presentará Polichinela, un espectáculo que recupera a uno de los grandes personajes de la tradición titiritera europea. En un teatrillo de inspiración isabelina, este héroe irreverente, astuto y excesivo volverá a hacer de las suyas ante el público. Vergne, reconocido con numerosos premios y considerado un referente en el teatro de títeres de guante, reivindica aquí la precisión artesanal y la energía directa de una forma escénica que ha sobrevivido durante siglos gracias a su capacidad para mezclar risa, crítica y ritmo popular.

Un día después, el 10 de mayo, llegará desde Francia la compañía Bitonio con Pequeñas fábulas. La creación de Anthony Mainguet, Tonio, abre la puerta a un universo visual inspirado en el cine fantástico y el cómic. Sus marionetas talladas en madera aportan una dimensión casi escultórica al relato, como si cada figura conservara en sus vetas una historia secreta. La propuesta promete una mirada delicada, donde lo pequeño adquiere una fuerza expresiva enorme y donde el detalle se convierte en territorio de asombro. El 15 de mayo, día grande de San Isidro, el Retiro recibirá a otra compañía francesa, Pelele Marionetas, con La muerte de Don Cristóbal. El personaje, heredero del polichinela italiano y recuperado por Federico García Lorca en su Retablillo de Don Cristóbal, encarna una tradición burlona, grotesca y profundamente teatral. Bajo la dirección de Paz Tatay, la compañía ha contribuido a mantener vivo este linaje con una propuesta de carácter, humor y pulso popular.

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'Trapito viajero', de La Gotera de Lazotea. / CEDIDA

El acento argentino llegará el 16 de mayo con Saltimbanquis y su espectáculo El horrible. El título, deliberadamente inquietante, esconde en realidad una pieza sensible y poética que invita a mirar más allá de las apariencias. Frente a un mundo que juzga demasiado deprisa, la obra propone detenerse, observar y descubrir otras formas de belleza. Es, quizá, una de las apuestas más emotivas del ciclo: una invitación a educar la mirada desde la ternura y la imaginación. El cierre llegará el 17 de mayo con una compañía muy querida por el público del Teatro de Títeres del Retiro: la andaluza La Gotera de Lazotea. Tras anteriores visitas de gran acogida, regresan con Trapito viajero, una propuesta llena de música, humor y cercanía. Su teatro, de comunicación directa y tono festivo, conecta especialmente con las familias y resume bien el espíritu del ciclo: compartir historias al aire libre, celebrar el encuentro y recordar que el títere sigue siendo una de las formas más antiguas y modernas de la escena.