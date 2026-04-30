TIEMPO MADRID
Así se espera el tiempo este puente de mayo en Madrid: la Aemet pronostica lluvias y bajada de temperaturas
La Comunidad de Madrid experimentará tiempo inestable durante el puente de mayo, con alternancia de sol, lluvias y tormentas y un descenso térmico
Esta semana ha estado marcada por un tiempo inestable: fuertes lluvias, tormentas y un pronóstico de incluso granizo. Ya de cara al esperado puente de mayo, el pronóstico no parece mejorar del todo. Así lo muestra la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días, en los que en la Comunidad de Madrid se producirán cambios a lo largo del fin de semana.
Viernes, 1 de mayo
El próximo viernes 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo y en la capital se espera un día soleado desde el inicio de la jornada, aunque con algo de nubosidad, mientras que en la montaña no se descartan algunas lluvias débiles o chubascos al final del día con tormentas que podrás acompañar a las lluvias.
Las temperaturas irán en ascenso en la capital, donde los termómetros oscilarán entre los 24 grados de temperatura máxima y los 12 grados de temperatura mínima. En las sierras de Guadarrama y Somosierra la previsión es similar: en Somosierra los grados variarán entre los 18 de máxima y los 7 de mínima y en Guadarrama los grados fluctuarán entre los 21 máxima y los 9 de mínima.
Sábado, 2 de mayo
El día de la Comunidad de Madrid el tiempo no dará tregua. El organismo estatal pronostica para la capital una jornada de lluvias, al igual que en la montaña, donde se esperan lluvias y chubascos que tenderán a remitir al final del día. Y atención con el viento en la sierra porque presentará intervalos fuertes en cotas altas.
Tanto en la zona más céntrica como en las Sierras de Guadarrama y Somosierra, las temperaturas tenderán a descender. La Aemet espera que en la capital los grados bajen hasta los 20 de máxima y los 14 de mínima, mientras que en Guadarrama oscilarán entre los 18 de máxima y los 9 de mínima y en Somosierra la temperatura máxima será de 15 grados de máxima y la mínima de 7 grados.
Domingo, 3 de mayo
El fin de semana terminará con una jornada más despejada que el día anterior, aunque los chubascos se podrían producir a primera hora hasta las 12:00 horas, momento en el que las lluvias cesarán y el cielo estará soleado con intervalos nubosos. En la montaña el cielo estará poco nuboso a primeras horas que irá aumentando a partir de media mañana y es probable que se produzcan lluvias y chubascos.
Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, aunque tenderán a bajar ligeramente. En la capital los grados variarán entre los 19 grados de máxima y los 12 grados de mínima y en la montaña las temperaturas se mantendrán igual, aunque las mínimas tanto en Guadarrama como Somosierra descenderán hasta los 8 grados.
Así acompañará el tiempo a un fin de semana plagado de actividades, en el que el tiempo no puede ser una excusa para no salir a celebrar y disfrutar.
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