Mercadona, Carrefour, Lidl, Aldi y Dia cambian sus horarios por el puente de mayo: estos son los días y horas a las que estarán abiertos

El puente de mayo llega en un momento en el que los madrileños van necesitando un respiro. Después de varias semanas sin festivos, la mayoría de los ciudadanos ya buscan lugares a los que escaparse y desconectar del frenético ritmo de la capital.

Eso sí, también los habrá que prefieran quedarse en casa y pasear por Madrid, invitar a los amigos a casa o, simplemente, pasar tiempo a solas. Bajo este contexto, y con varios días marcados en rojo en el calendario, surge una pregunta que muchos madrileños se hacen: ¿abren los supermercados durante el puente de mayo?

Y es que la coincidencia del Día del Trabajador, la festividad del Dos de Mayo en la Comunidad de Madrid y el Día de la Madre altera los horarios habituales en muchas cadenas. Durante estos días, hacer la compra puede no ser tan sencillo como cualquier otro fin de semana.

Lineales con decenas de botellas de aceite de oliva en un supermercado / ARCHIVO

¿Abren los supermercados durante el puente de mayo?

Los supermercados no siempre siguen el mismo criterio en festivos. Algunas cadenas cierran todos sus establecimientos, otras abren solo en determinadas zonas y muchas franquicias adaptan sus horarios según la localidad. Estos son los horarios previstos para las principales cadenas durante el puente de mayo de 2026.

Mercadona cambia su horario

El horario de Mercadona durante el puente de mayo cambia en la Comunidad de Madrid. Mientras que el viernes 1 de mayo sus supermercados permanecerán cerrados en toda España, el sábado 2 de mayo abrirán sus tiendas madrileñas pese a ser festivo autonómico por el Día de la Comunidad de Madrid. Algunos establecimientos funcionarán de 9:00 a 15:00 horas y otros mantendrán su horario habitual, de 9:00 a 21:30 horas.

Carrefour, Alcampo, Lidl, Aldi y Dia

Carrefour y Alcampo también cerrarán sus hipermercados el 1 de mayo en todo el territorio nacional. En la Comunidad de Madrid, el sábado 2 de mayo algunos centros podrían aplicar horarios especiales o reducidos. No obstante, los formatos más pequeños de estas cadenas, especialmente los ubicados en zonas urbanas, estaciones o áreas muy concurridas, podrían mantener la actividad durante parte del día.

Por otro lado, Lidl y Aldi mantendrán sus establecimientos cerrados el viernes 1 de mayo. El sábado 2 retomarán la actividad habitual en la mayor parte de la Península, aunque, de nuevo, en la Comunidad de Madrid podrían aplicarse horarios reducidos o aperturas solo durante la mañana.

Dia cerrará buena parte de sus tiendas el Día del Trabajador, aunque algunas franquicias y establecimientos de menor tamaño podrían abrir en horario de mañana. En estos casos, el horario puede variar mucho según el municipio y el tipo de tienda.

Los supermercados no siempre siguen el mismo criterio en festivos / ALEX NUNES VIEIRA

Festivos nacionales que quedan en 2026

Tras el puente de mayo, el calendario laboral aún contempla varias fechas festivas de carácter nacional en lo que resta de año en España. Según la previsión, los días de descanso que les quedan a los madrileños son:

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