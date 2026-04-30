Roberto Brasero, meteorólogo, avisa a los madrileños: "Este 30 de abril tienes una oportunidad perfecta para ensayar el eclipse que veremos en agosto"

España se prepara para vivir uno de los grandes acontecimientos astronómicos de las próximas décadas. El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 será visible desde parte de la Península Ibérica y Baleares, eso sí, los expertos ya advierten que no bastará con mirar al cielo en el último momento, pues la clave estará en elegir bien el lugar desde el que se observe.

El meteorólogo Roberto Brasero ha lanzado una recomendación para todos aquellos que quieran disfrutar del fenómeno sin problemas. Según ha explicado, este 30 de abril ofrece una oportunidad ideal para hacer un primer ensayo y comprobar si el horizonte estará despejado el día del eclipse.

Un ensayo clave antes del eclipse total de Sol

El eclipse solar de agosto de 2026 ya tiene una fecha previa que conviene apuntar en el calendario. Aunque el fenómeno tendrá lugar el 12 de agosto, Brasero ha recomendado fijarse en la posición del Sol este 30 de abril, ya que será muy parecida a la que tendrá durante el eclipse. "Este 30 de abril tienes una oportunidad perfecta para ensayar el eclipse que veremos este agosto en toda España", ha explicado.

El motivo es que el eclipse se producirá al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte, lo que significa que cualquier obstáculo visual como edificios, árboles, montañas o desniveles del terreno, podría impedir ver correctamente el fenómeno.

Aunque el fenómeno tendrá lugar el 12 de agosto, Brasero ha recomendado fijarse en la posición del Sol este 30 de abril, ya que será muy parecida a la que tendrá durante el eclipse / PIXABAY

El intervalo de días entre el 30 de abril y el solsticio de verano es parecido al que hay entre ese solsticio y el 12 de agosto, por eso, la trayectoria solar puede servir como referencia práctica para preparar la observación.

El eclipse de 2026 será histórico en España: así puedes observarlo con seguridad

Eso sí, la preparación del lugar no será lo único importante. También habrá que extremar las precauciones para observar el eclipse sin riesgos. El Instituto Geográfico Nacional recuerda que nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección homologada: será necesario utilizar gafas certificadas para eclipses o sistemas de proyección indirecta.

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El Instituto Geográfico Nacional recuerda que nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección homologada / REDES

La recomendación de Roberto Brasero para este 30 de abril

Así, el consejo de Brasero convierte este 30 de abril en una especie de prueba general antes del gran eclipse de agosto. Basta con acudir al lugar desde el que se quiere observar el fenómeno, mirar dónde se sitúa el Sol al atardecer y comprobar si el horizonte está despejado.