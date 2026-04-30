Rayo Vallecano - Estrasburgo en directo: Los de Íñigo Pérez afrontan en Vallecas el primer envite de un duelo para la historia

El Rayo disputa su última batalla en Vallecas con el sueño de una final en Leipzig para la historia

El Rayo Vallecano sueña en grande, en concreto con un lugar en mente: el Redbull Arena de Leipzig donde se disputará la final que dirimida el nuevo campeón de la Uefa Conference League. Para ello tiene por delante 180 minutos, dos partidos en los que se mide al gran favorito de la eliminatoria, un Racing de Estrasburgo que parte como favorito en todas las quinielas. Los franceses han perdido únicamente un partido en Europa esta temporada, 0-2 durante los cuartos de final en su visita al Mainz, al que luego golearon en la vuelta endosándoles un doloroso 4-0. Es un equipo rocoso, consistente como demostró en la fase de liga donde se consagraron como líder invicto de la primera fase.

[Lea aquí la previa del Rayo Vallecano - Racing de Estrasburgo]