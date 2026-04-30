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CONFERENCE LEAGUE | RAYO VALLECANO
Rayo Vallecano - Estrasburgo en directo: Los de Íñigo Pérez afrontan en Vallecas el primer envite de un duelo para la historia
Los de la Franja se miden al Racing de Estrasburgo francés en Vallecas, con miras a prolongar el sueño europeo y firmar un buen resultado que les acerque a la final en Leipzig
Todo preparado en Vallecas para la última batalla en Europa como local. El Rayo Vallecano recibe este jueves al Racing de Estrasburgo en la ida de las semifinales de la Uefa Conference League, las primeras semifinales europeas en la historia del club rayista. Enfrente, el gran favorito, el equipo dirigido por Gary O’Neil, que tan solo ha perdido un partido en Europa durante toda la temporada. A partir de las 21:00 horas, arrancará el partido del siglo para el EuroRayo.
Fuerte dispositivo policial para evitar incidentes en Vallecas
La Delegación del Gobierno en Madrid desplegará un dispositivo de seguridad formado por más de 350 efectivos, con la participación de distintas unidades de la Policía Nacional -UIP, Caballería, Brigada Provincial de Información, Brigada Móvil, Subsuelo y Guías Caninos-, además de la Policía Municipal de Madrid, Samur-Protección Civil, Bomberos y personal de seguridad privada del propio club. El encuentro ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia y se espera la llegada de más de 750 seguidores franceses del Estrasburgo.
Isi Palazón disputará sus últimos partidos de la temporada
El mago de Cieza se agarra a la Conference para jugar sus últimos duelos con la elástica rayista durante la temporada 25-26. Sancionado con siete partidos tras su encontronazo con el colegiado Guzmán Mansilla, no volverá a participar esta temporada en el campeonato doméstico y lo fía todo a una carta: la Uefa Conference League
La gran noche del equipo del barrio: "Esto es el puto Rayo y vamos a ganar la Conference"
Madrid ha vivido un cambio climático en pleno 2026. El aroma a primavera en la ciudad aparecía solo por los aledaños del Bernabéu en los últimos tiempos. Pero es, justamente, el tempo blanco el único lugar donde ha llegado el invierno antes de tiempo tras la eliminación del Real Madrid. Por el contrario, el Atlético y, sobre todo, el Rayo sueñan con sus finales. En Vallecas se juega la Champions, que se llama Conference. Porque el valor para el puerto sin mar, como lo denominan sus vecinos, es mayor que cualquier Orejona.
El Rayo disputa su última batalla en Vallecas con el sueño de una final en Leipzig para la historia
El Rayo Vallecano sueña en grande, en concreto con un lugar en mente: el Redbull Arena de Leipzig donde se disputará la final que dirimida el nuevo campeón de la Uefa Conference League. Para ello tiene por delante 180 minutos, dos partidos en los que se mide al gran favorito de la eliminatoria, un Racing de Estrasburgo que parte como favorito en todas las quinielas. Los franceses han perdido únicamente un partido en Europa esta temporada, 0-2 durante los cuartos de final en su visita al Mainz, al que luego golearon en la vuelta endosándoles un doloroso 4-0. Es un equipo rocoso, consistente como demostró en la fase de liga donde se consagraron como líder invicto de la primera fase.
[Lea aquí la previa del Rayo Vallecano - Racing de Estrasburgo]
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