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CONFERENCE LEAGUE | RAYO VALLECANO

Rayo Vallecano - Estrasburgo en directo: Los de Íñigo Pérez afrontan en Vallecas el primer envite de un duelo para la historia

Los de la Franja se miden al Racing de Estrasburgo francés en Vallecas, con miras a prolongar el sueño europeo y firmar un buen resultado que les acerque a la final en Leipzig

Celebración de un gol en el Estadio de Vallecas

Celebración de un gol en el Estadio de Vallecas / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ / Europa Press

Álvaro Raya

Todo preparado en Vallecas para la última batalla en Europa como local. El Rayo Vallecano recibe este jueves al Racing de Estrasburgo en la ida de las semifinales de la Uefa Conference League, las primeras semifinales europeas en la historia del club rayista. Enfrente, el gran favorito, el equipo dirigido por Gary O’Neil, que tan solo ha perdido un partido en Europa durante toda la temporada. A partir de las 21:00 horas, arrancará el partido del siglo para el EuroRayo.

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