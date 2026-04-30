AYUNTAMIENTO DE MADRID
El PSOE de Madrid estudia recurrir la resolución de Fanjul que veta pancartas, carteles y líquidos en los plenos de Cibeles
Los socialistas creen que la medida supone “un paso más en la restricción de la participación democrática” tras el desalojo de trabajadoras de escuelas infantiles en la sesión de este miércoles
El PSOE de Madrid ha anunciado este jueves que estudia recurrir la resolución firmada por el presidente del Pleno del Ayuntamiento, Borja Fanjul, para ampliar la interpretación del reglamento de la cámara y prohibir el acceso con pancartas, carteles, panfletos o líquidos a las sesiones que se celebran en el Palacio de Cibeles. La decisión llega un día después de la expulsión de las trabajadoras de la Plataforma de Escuelas Infantiles durante el debate de una proposición de Más Madrid para subir el sueldo a los trabajadores de 0 a 3 años. Las empleadas mantienen una huelga indefinida desde el pasado 7 de abril.
Según ha señalado la líder municipal socialista, Reyes Maroto, las resoluciones adoptadas por la Presidencia del Pleno “suponen un paso más en la restricción de la participación democrática” y, bajo el argumento de preservar el orden, “se limita la expresión legítima de los concejales y la pluralidad política”. “Lo que se pretende con este tipo de resoluciones es silenciar a la ciudadanía y limitar la pluralidad política. Esto no tiene precedentes en la historia democrática del Ayuntamiento de Madrid. Nunca ningún gobierno municipal había intentado llegar tan lejos en la limitación de la expresión política de los concejales dentro del Pleno y por ello estamos estudiando presentar un recurso”, ha manifestado Maroto.
Para los socialistas, este nuevo episodio refleja además una preocupante falta de “calidad democrática” en el Ayuntamiento de Madrid, al considerar que las medidas adoptadas suponen una limitación tanto de la participación ciudadana como de la actividad política dentro del salón de sesiones. La resolución firmada este jueves por Borja Fanjul responde, según la Presidencia del Pleno, a los incidentes registrados en las últimas sesiones, que “han afectado a su normal desarrollo e, incluso, han podido comprometer la seguridad de los presentes y de los propios autores de los hechos”, de acuerdo con el escrito remitido a los medios.
En virtud de esa interpretación del reglamento orgánico del Pleno, no se permitirá el acceso del público al salón de sesiones con objetos punzantes o cortantes, ni con recipientes que contengan líquidos, geles o sustancias similares, así como con cualquier otro objeto o instrumento que pueda comprometer la seguridad de los asistentes o alterar el orden. La resolución también veta la entrada con pancartas, carteles, panfletos o cualquier otro elemento susceptible de ser utilizado para alterar el desarrollo de la sesión. Asimismo, establece que el concejal o concejala que, dentro del salón del Pleno municipal o de sus comisiones, en sesión o fuera de ella, atente de modo grave contra la disciplina, el orden o la cortesía debida y provoque desorden con su conducta, de obra o de palabra, será expulsado de forma inmediata por la Presidencia.
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