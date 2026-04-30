Comienza la operación salida por el puente de mayo: consulta aquí el estado las carreteras de Madrid en tiempo real

La cuenta atrás ha terminado. A partir de este jueves, millones de ciudadanos se desplazarán a diferentes puntos de España para disfrutar de los días extra de descanso con motivo del puente de mayo. En el caso de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Tráfico prevé un total 1.180.000 movimientos de largo recorrido por carretera.

Tráfico activará el operativo especial para el puente de mayo desde las 15 horas de este jueves 30 de abril y lo mantendrá hasta las 24 horas del domingo 3 de mayo. Para estos días están previstos un total de 6.040.000 movimientos de largo recorrido por carretera, cifra inferior a la de años anteriores debido a que el día 2 de mayo, festivo habitual en la Comunidad de Madrid, cae en sábado.

La DGT contará con la máxima disposición de sus recursos humanos

Para dar cobertura a estos desplazamientos, la DGT contará con la máxima disponibilidad de sus recursos humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), que trabajarán para facilitar la movilidad y velar por la seguridad.

En esta labor se emplearán todos los medios técnicos de los que dispone la DGT: radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad.

Para dar cobertura a estos desplazamientos, la DGT contará con la máxima disponibilidad de sus recursos humanos / Europa Press

Este despliegue permitirá poner en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico con el objetivo de gestionar el importante movimiento de vehículos que se concentrará en un corto periodo de tiempo, menor que en otras ocasiones y con orígenes y destinos similares.

Las medidas de la DGT para aligerar el tráfico

Para favorecer la fluidez en las zonas más conflictivas, el operativo contempla la instalación de carriles reversibles y adicionales señalizados con conos, que se habilitarán en las horas de mayor afluencia circulatoria para aligerar la congestión incrementando la capacidad de la vía y distribuyendo el tráfico. Además, se propondrán recorridos alternativos con el objetivo de aliviar el tráfico por el centro de la península, que será la zona con mayor presión circulatoria. Estos itinerarios ofrecerán opciones a los conductores que circulen en el sentido de mayor intensidad de tráfico, pero también a los que vayan en sentido contrario y puedan resultar penalizados por alguna de las medidas regulatorias establecidas.

Para favorecer la fluidez en las zonas más conflictivas, el operativo contempla la instalación de carriles reversibles y adicionales señalizados con conos / Archivo

Por otro lado, se paralizarán las obras en las carreteras para evitar la congestión que pueden originar al reducir el número de carriles disponibles. Asimismo, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

Consulta el tráfico en tiempo real

Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico indican que desde las primeras horas de la tarde del jueves 30 de abril se producirán importantes movimientos que provocarán intensidades elevadas y retenciones en sentido de salida de los grandes núcleos urbanos, así como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa, segunda residencia y montaña.

Las complicaciones se acentuarán a medida que avance la tarde para trasladarse a última hora a las zonas de destino. La franja horaria más desfavorable para emprender viaje estará comprendida entre las 15:00 y las 23:00 horas. A continuación, el mapa para que sepas cuál es el estado en tiempo real de las carreteras:

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El viernes 1 de mayo continuará durante la mañana el tráfico intenso de salida de los grandes núcleos urbanos y en carreteras de acceso a los puntos de destino, especialmente en el litoral y en zonas de acampada.

En la jornada del sábado 2 de mayo continuarán las salidas de fin de semana, aunque no se esperan retenciones de consideración. Por la tarde, se iniciarán los primeros movimientos de retorno, que se irán incrementando de cara al día siguiente.

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A primeras horas de la tarde del domingo 3 de mayo se prevén problemas de circulación en los principales ejes viarios que encauzan el retorno. Las probables retenciones se concentrarán inicialmente en autovías y autopistas para trasladarse de manera progresiva a la entrada de los principales núcleos de población. Por este motivo se instalarán durante la tarde-noche medidas de ordenación y regulación en carreteras de las comunidades de Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Murcia para favorecer la entrada de vehículos a las ciudades.