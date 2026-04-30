Maria Arnal, Alizzz, pablopablo y Depresión Sonora encabezan el festival que organiza Matadero en junio

Matadero celebrará una nueva edición del Día Europeo de la Música con DEMM 26, un festival que se desarrollará del 19 al 21 de junio y que reunirá algunas de las propuestas más destacadas de la música española actual. La programación incluye ocho conciertos en la plaza de Matadero, con nombres como Maria Arnal, Ángeles Toledano, Rita Payés, Lucía Fumero, Alizzz, pablopablo, Depresión Sonora, Gazzi y Akazie, además de dos sesiones matinales para familias en la sala de Columnas de la Central de Diseño.

La cita se ha consolidado desde su primera edición en 2009 como uno de los encuentros musicales habituales del inicio del verano madrileño. Bajo el comisariado del promotor musical Nacho Ruiz, DEMM 26 propone una panorámica de la escena nacional a través de géneros diversos. El criterio es amplio, pero no disperso: tomar el pulso a una creatividad que se mueve entre la canción popular, la experimentación y la pista de baile. La primera jornada, el viernes 19 de junio, tendrá como protagonista a Maria Arnal, que presentará AMA, su primer disco como solista, en un espectáculo concebido desde la vanguardia audiovisual. La artista abre así una noche marcada por la imaginación escénica y por la búsqueda de nuevos lenguajes para la música en directo.

'Sangre sucia' es el primer álbum de Ángeles Toledano. / ALBA VIGARAY

Junto a ella estará Ángeles Toledano, una de las voces fundamentales del flamenco contemporáneo. La cantaora jienense, que en muy poco tiempo ha pasado de ser señalada como revelación a ocupar un lugar propio dentro de la música en castellano, desmenuzará Sangre sucia, su debut en formato largo, publicado en septiembre de 2025. Su presencia confirma una de las líneas más interesantes de la programación: la convivencia entre raíz, riesgo y presente. La jornada del viernes se completará con el encuentro entre la trombonista Rita Payés y la pianista Lucía Fumero, que presentarán por primera vez en Madrid una propuesta donde el jazz y el folk dialogan con naturalidad. El cierre correrá a cargo de Gazzi, referencia de las cabinas y festivales nacionales, que llevará la noche hacia la electrónica con una sesión abierta al cruce de géneros, los ritmos quebrados y las atmósferas palpitantes.

El sábado 20 de junio, el festival desplazará el foco hacia algunos de los nombres que mejor explican el nuevo pop español. En el cartel figura pablopablo, proyecto de Pablo Drexler, una de las revelaciones más sólidas de los últimos tiempos. Tras colaborar con artistas como Guitarricadelafuente o C. Tangana, el músico ha condensado su personalidad en Canciones en Mi, una ópera prima que confirma su talento para una canción contemporánea, elegante y de enorme precisión melódica. También actuará Alizzz, nombre artístico de Cristian Quirante, productor, compositor y artista que ha sido clave en la renovación del pop reciente. Autor de canciones para Rosalía, Amaia y Aitana, ha trasladado a su propio repertorio esa intuición para el estribillo inmediato y la mezcla de estilos. Su pop puede acercarse al trap, la electrónica y el reguetón, pero conserva siempre una vocación clara: convertir cada canción en un pequeño artefacto de energía colectiva.

Opciones familiares

A esa segunda noche se sumará Depresión Sonora, el proyecto de Marcos Crespo, vo de una generación que ha encontrado en sus letras un espejo de deseos y ansiedades. Su segundo álbum, Los perros no entienden Internet (y yo no entiendo de sentimientos), refuerza esa capacidad para transformar el malestar en himnos de pop oscuro y post-punk contagioso. Cerrará el sábado Akazie, DJ instalada en Madrid y en constante búsqueda de territorios sonoros poco transitados, con una sesión que prolongará el espíritu de baile y exploración del festival.

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Depresión Sonora es el 'alter ego' de Marcos Crespo. / ALBA VIGARAY

El DEMM 26 también abrirá espacio a la música familiar. La sala de Columnas de la Central de Diseño acogerá dos conciertos matinales, el sábado 20 y el domingo 21, ambos a las 12:00 horas. La Fantástica Banda ofrecerá un repertorio especialmente pensado para todos los públicos, con canciones pegadizas, bailables y didácticas, interpretadas por músicos de trayectoria consolidada. El domingo será el turno de Le Parody, que llevará su universo poliédrico a un formato familiar para demostrar que la experimentación, el juego y el riesgo también pueden formar parte de los espectáculos para niños y adultos. La identidad visual de esta edición ha sido creada por Oficina Cerrada, estudio con sede en Sevilla y Croacia. Su propuesta vincula sonido, movimiento y aves a partir del píxel como unidad compositiva. Inspirada en los colores de Madrid, despliega un imaginario gráfico de azules de cielo, ocres y amarillos de verano, verdes de la vegetación que rodea Matadero y rojos de una ciudad eléctrica y vibrante.