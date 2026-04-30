Manuel Alejandro, protagonista este sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista la semana pasada con Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Manuel Alejandro, ‘escribidor de canciones’ en su propia autodefinición.

A sus 94 años, Manuel Alejandro se ha consagrado como uno de los más grandes compositores de música romántica en español, habiendo escrito muchos de los grandes éxitos de Julio Iglesias, Raphael, Rocío Jurado, Luis Miguel, Alejandro Sanz, Janette, José José, Nino Bravo, Plácido Domingo o Marisol.

En esta entrevista Manuel Alejandro repasa la relación con algunos de los más grandes de nuestra canción acudiendo a vivencias, curiosidades y anécdotas vividos por un hombre, con talento descomunal, que ha cantado al amor como muy pocos en nuestro idioma. En la conversación, el maestro jerezano se detiene en la historia y la intrahistoria de temas como Yo soy aquel (Raphael), Se nos rompió el amor (Rocío Jurado), Soy rebelde (Jeanette), Lo mejor de tu vida (Julio Iglesias) o Como yo te amo (Rocío Jurado).

Con su afabilidad característica, Manuel Alejandro, que ha sabido adaptarse a los tiempos y ha trabajado para talentos de distintas generaciones, conversa sobre el amor, eje argumental de muchas de sus canciones, sobre la música y sobre la vida en una entrevista que tiene mucho de homenaje a su valioso legado.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado a Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social, donde reflexionó sobre cómo le va a España: “España va bien en el sentido macroeconómico, pero ese progreso no llega por igual al conjunto de los ciudadanos”. Y encontró en el ser humano la mejor metáfora: “Es como si en nuestro cuerpo los órganos principales funcionaran muy bien -el corazón, el páncreas, los riñones- y, sin embargo, la sangre no llegase de forma adecuada a todos los lugares de nuestra piel”.

A su juicio, “se ha roto el puente que durante algunas décadas existió entre crecimiento y progreso social, y ha fallado el pilar fundamental de ese puente que son los buenos empleos”. “El empleo es el mecanismo más importante para trasladar el comportamiento de la economía al bienestar de las familias”, concluyó.

Costas introdujo en la ecuación el problema de la vivienda que, en su opinión, es “un gran agujero negro” que se traga toda la mejora que se está produciendo en el resto de la economía: “los salarios van al alza y el empleo aumenta, pero hay muchos factores positivos en la economía española que son absorbidos por el agujero negro de la vivienda”. Explicó que “el esfuerzo -el número de años necesarios para poder acceder a una vivienda- se ha ampliado de una manera que empobrece realmente a muchas familias e impide, especialmente, la emancipación de los jóvenes de nuestro país”.

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A cuenta del empleo, destacó que la reforma laboral, aprobada por el Congreso y negociada con sindicatos y patronal, está produciendo “una reducción de la temporalidad que tiene unos efectos positivos que -espero- continúen en los próximos años”.