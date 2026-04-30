Madrid echa el freno: la población se estabiliza en 3,5 millones tras un 2024 de récord

Tras un 2024 de récord en el que resgistró su máximo histórico, superando por primera vez los 3,5 millones de habitantes censados, la población de Madrid se ha estabilizado en el último año, en el que ha experimentado una ligera reducción de 30.647 personas, un 0,87% menos. Pese a la caída, la capital mantiene la segunda cifra más alta de toda su serie.

Así lo ha trasladado este jueves la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha informado de la aprobación de la revisión anual del padrón municipal a 1 de enero de 2026. “La población de Madrid se estabiliza en torno a los 3,5 millones de habitantes", ha destacado, tras haber ganado alrededor de 230.000 habitantes desde 2019.

Esta evolución del padrón se ha visto “sobre todo afectada”, ha apuntado la portavoz municipal, por una importante "limpieza del censo", que incluye las bajas por caducidad o por no confirmación de inscripción, especialmente en el caso de personas extranjeras obligadas a renovar o confirmar su empadronamiento, así como las inscripciones consideradas indebidas. En 2025, estas altas y bajas por gestión arrojaron un saldo negativo de casi 100.000 habitantes: 28.000 altas frente a 127.000 bajas. Sin este ajuste, ha indicado Sanz, la ciudad habría crecido en 70.000 personas.

No obstante, el dato más relevante para el Consistorio es la recuperación del crecimiento vegetativo positivo. Durante 2025 se registraron 27.097 nacimientos en la ciudad, 884 más que el año anterior, por encima de las 26.533 defunciones contabilizadas.“Creo que es la mejor noticia de todas: la diferencia entre nacidos y fallecidos vuelve a ser positiva después de unos años en la ciudad de Madrid”, ha celebrado la vicealcaldesa.

En cuanto a la composición de la población, el 80,6% de los vecinos empadronados tiene nacionalidad española y el 19,4% nacionalidad extranjera. Por sexos, el 47% son hombres y el 53% mujeres. Y por lo que respecta al lugar de nacimiento, el 69,5% de los residentes ha nacido en España, frente al 30,5% que lo ha hecho en el extranjero.

En comparación con el ejercicio anterior, los habitantes de nacionalidad española disminuyeron en 2.400 personas, mientras que los extranjeros lo hicieron en 28.000. Pese a ello, el saldo migratorio exterior sigue siendo positivo y continúa como uno de los principales motores demográficos de la ciudad: Madrid registró 117.000 altas procedentes del extranjero frente a 11.500 bajas, con un saldo favorable de 106.000 personas, aunque inferior al de años anteriores.

Los lugares de procedencia más habituales son Venezuela, Colombia, Perú, Estados Unidos, China, Ecuador y México, países que concentran aproximadamente la mitad de los movimientos migratorios internacionales hacia Madrid. En sentido contrario, los destinos más habituales de quienes se trasladan al extranjero son Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, Alemania, Suiza y Venezuela.

Los movimientos migratorios interiores, sin embargo, se mantienen en cifras negativas, como ha ocurrido en los últimos años. La mayor parte de las salidas se dirigen a otros municipios de la Comunidad de Madrid y a provincias limítrofes como Toledo, además de Barcelona, Valencia, Alicante y Guadalajara. También desde Barcelona, Toledo, Valencia, Málaga y Alicante procede buena parte de quienes llegan a Madrid desde otros puntos de España.

Por distritos, Carabanchel continúa siendo el más poblado de Madrid, con 278.000 habitantes. Le siguen Puente de Vallecas, Fuencarral-El Pardo y Latina. En conjunto, estos cuatro distritos concentran cerca del 30 % de la población municipal. En el extremo opuesto se sitúan Vicálvaro, con 97.000 vecinos; Moratalaz, con 94.000; y Barajas, con 50.000.