Madrid busca una nueva concesión para el Gran Café el Espejo tras su cierre

El Ayuntamiento de Madrid está limpiando las instalaciones exteriores e interiores del Gran Café el Espejo, en el Paseo de Recoletos, tras ser cerrado, y trabaja ya para sacar una nueva licitación para que vuelva a estar en funcionamiento este "importante entorno" para la ciudad.

Según ha informado este jueves la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, la Junta Municipal del distrito Centro es la que se está haciendo cargo del contrato "menor" de limpieza tanto de las instalaciones exteriores como de las interiores.

"Lo va a hacer de forma subsidiaria, puesto que los adjudicatarios no retiraron los enseres pese a que se les solicitó; y a partir de ahí pues trabajan en la redacción de los pliegos para llevar a una nueva concesión", ha contado Sanz, quien ha destacado el "incumplimiento sostenido" de las competencias que tenían los actuales propietarios y su consecuente disputa legal.

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"Y hay por fin una resolución y lo que queremos es que, en el menor plazo de tiempo posible, pueda haber una nueva licitación, una nueva concesión y pueda estar operativo ese entorno tan importante para la ciudad de Madrid", ha subrayado.