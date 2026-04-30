El Lorca menos conocido toma la garganta de Juan Diego Botto: un viaje escénico por la vida pública y privada del poeta

Federico García Lorca vuelve al Teatro Español. Y lo hace a través de Una noche sin luna, la obra interpretada por Juan Diego Botto y dirigida por Sergio Peris-Mencheta. El montaje, inspirado en textos, entrevistas, conferencias y poemas del autor granadino, se representará del 30 de abril al 31 de mayo de 2026. La propuesta sitúa al dramaturgo en escena desde una mirada contemporánea, sin plantear una biografía convencional. Botto construye una voz en primera persona a partir de su legado, en un recorrido que atraviesa su paso por la Residencia de Estudiantes, la recepción de Yerma, la experiencia de La Barraca y el clima de tensión que marcó sus últimos años.

"Cuenta Ian Gibson, quizá su más fiel biógrafo, que la noche en que lo llevaron al molino cerca de Víznar para fusilarlo, esa noche, fue una noche sin luna. Esta anécdota da título a esta pieza que plantea un recorrido por algunos años en la vida de Lorca y lo hace mezclando su vida con el tiempo presente. Recorremos, a través de fragmentos de su obra, charlas, conferencias y entrevistas, distintos episodios de la vida del poeta que resultan particularmente reveladores vistos a la luz de nuestros propios conflictos hoy en día. La pieza es un constante juego de espejos e ilusiones entre el pasado y el presente y en definitiva no deja de ser una pieza sobre la actualidad social, cultural y humana de nuestros días", escribe Peris-Mencheta.

'Una noche sin luna' estará en el Teatro Español hasta el 31 de mayo. / MARCOSGPUNTO

El regreso al Español llega después de una trayectoria marcada por el reconocimiento público y profesional. Una noche sin luna fue finalista en 2022 a cuatro Premios Max (mejor espectáculo, dirección, actor y autoría) y finalmente obtuvo los galardones a mejor espectáculo teatral y mejor actor para Juan Diego Botto. El intérprete había recibido además el Premio Nacional de Teatro 2021, otorgado por el Ministerio de Cultura. "Queremos traer un trocito de realidad a la escena para vernos y pensarnos de manera colectiva con el lenguaje del teatro que no es otro que el lenguaje de la emoción y del corazón. Así accedemos al Lorca quizá menos retratado, el menos narrado, el menos conocido. Una noche sin luna es una pieza dinámica, atrevida, actual, pegada a la actualidad y a la vez reveladora", prosigue el director.

La pieza reúne de nuevo a Botto y Peris-Mencheta, que ya habían trabajado juntos en Un trozo invisible de este mundo, otro proyecto situado en el cruce entre escena, memoria y relato político. En Una noche sin luna, Botto asume la autoría y la interpretación, mientras Peris-Mencheta dirige un equipo artístico con escenografía de Leticia Gañán y Curt Allen Wilmer, vestuario de Elda Noriega, iluminación de Valentín Álvarez, música original de Alejandro Pelayo y espacio sonoro de Pablo Martín Jones. La dimensión musical también forma parte del dispositivo escénico. El montaje incorpora la canción Anda jaleo, interpretada por Rozalén, y Pequeño vals vienés, en la versión de Enrique Morente y Lagartija Nick.

Noticias relacionadas

Juan Diego Botto y Sergio Peris Mencheta, antes del estreno. / MARCOSGPUNTO

Con Lorca como eje, Una noche sin luna organiza un diálogo entre archivo, dramaturgia y presente escénico. La obra no se limita a evocar al poeta asesinado en 1936, sino que utiliza sus textos públicos y literarios para situar en escena debates que siguen formando parte de la conversación cultural: la memoria histórica, la libertad de expresión, la persecución de la diferencia y la vigencia de una obra que continúa circulando por teatros casi 90 años después de su muerte.