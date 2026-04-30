Cortes de tráfico programados para este puente de mayo en Madrid: consulta aquí los horarios y calles afectadas

A lo largo del fin de semana, Madrid acogerá diversas manifestaciones, recreaciones históricas, y conciertos con motivo del día del Trabajador y de las próximas celebraciones del Dos de Mayo. Así, ante los posibles cortes y retenciones de cara al puente de mayo, el Ayuntamiento ha recomendado a los madrileños el uso del transporte público, y en especial del Metro, así como el uso preferente de la M-30 para desplazamientos urbanos de largo recorrido.

Cortes con motivo del 'Pasacalles Dos de Mayo'

Desde las 18:30 horas del día de hoy, y hasta las 20:30 horas aproximadamente, el 'Pasacalles Dos de Mayo' en el distrito Centro dará lugar a varios cortes de tráfico en las siguientes vías y calles aledañas:

Palma.

Acuerdo.

San Vicente Ferrer.

San Bernardo.

Corredera Alta de San Pablo.

Plaza de San Ildefonso.

Además, las líneas de autobuses 002 - 3 y 147 de la Empresa Municipal de Transportes sufrirán modificaciones en sus itinerarios habituales hasta la finalización del evento.

Recreación Historica con motivo de las celebraciones del 2 de mayo (2024) / Comunidad de Madrid

Incidencias de tráfico por manifestaciones

Desde hoy, jueves 30 de abril, y hasta el próximo 2 de mayo, en Madrid también se darán cita varias concentraciones de protesta convocadas por diferentes sindicatos y colectivos. Para garantizar la seguridad, a lo largo de los próximos tres días se encuentran previstas incidencias y cortes de tráfico en vías principales de la ciudad:

Jueves, 30 de abril de 2026

De 11:30 a 14:00 horas: Tramo de la calle Alcalá comprendido entre Gran Vía y la Puerta del Sol.

Tramo de la calle Alcalá comprendido entre Gran Vía y la Puerta del Sol. De 18:30 a 20:00 horas: Avenida de Abrantes, Argüeso, avenida de Oporto, Glorieta Valle del Oro y calle Valle del Oro.

Avenida de Abrantes, Argüeso, avenida de Oporto, Glorieta Valle del Oro y calle Valle del Oro. De 19:00 a 21:00 horas: C/ Totanes.

Manifestaciones del 1 de Mayo del pasado 2024 en Madrid / EFE

Viernes, 1 de mayo de 2026

De 10:30 a 15:00 horas: Gran Vía y Plaza de España. Además, en la Gran Vía se encuentran previstos cortes de tráfico desde las 7:00 hasta las 18:00 horas con motivo del montaje y desmontaje de estructuras asociadas a la manifestación.

Gran Vía y Plaza de España. Además, en la Gran Vía se encuentran previstos cortes de tráfico asociadas a la manifestación. De 10:30 a 13:30 horas: Paseo de las Delicias, calle Ferrocarril, Bustamante, Plaza del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza de la Lealtad y Plaza de las Cortes.

Paseo de las Delicias, calle Ferrocarril, Bustamante, Plaza del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza de la Lealtad y Plaza de las Cortes. De 11:30 a 14:00 horas: Avenida de la Albufera.

Avenida de la Albufera. De 11:30 a 15:00 horas: Plaza del Emperador Carlos V, calle Atocha y Plaza de Jacinto Benavente.

Plaza del Emperador Carlos V, calle Atocha y Plaza de Jacinto Benavente. De 11:30 a 17:30 horas: Glorieta del Marqués de Vadillo, Puente de Toledo, Glorieta de Pirámides, Paseo de las Acacias, Glorieta de Embajadores, Embajadores y Casino de la Reina.

Glorieta del Marqués de Vadillo, Puente de Toledo, Glorieta de Pirámides, Paseo de las Acacias, Glorieta de Embajadores, Embajadores y Casino de la Reina. De 12:00 a 21:00 horas: Avenida de Buenos Aires, avenida de la Albufera, Sierra de Cadí, Carlos Martín Álvarez y Puerto de Arlabán.

Sábado, 2 de mayo de 2026

De 12:00 a 14:30 horas: calles San Bernardo y Palma.

Con respecto al transporte público, se prevén modificaciones en los itinerarios habituales de los autobuses de la EMT. Estas serán las líneas afectadas: 001 – 1 – 002 – 2 – 3 – 6 – 8 – 9 – 10 – 14 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 26 – 27 – 31 – 32 – 34 – 35 – 37 – 41 – 44 – 45 – 46 – 47 – 50 – 52 – 54 – 55 – 57 – 58 – 59 – 60 – 62 – 65 – 74 – 75 – 76 – 85 – 86 – 102 – 103 – 111 – 133 – 136 – 146 – 147 – 148 – 203 (Estación de Atocha – Aeropuerto) – 247 – 310 – C1 – C2 – C03 – E1 y M3.

Movilidad 'Celebración del Día de la Comunidad de Madrid'

Con motivo de la 'Celebración del Día de la Comunidad de Madrid' varios eventos musicales se darán cita en la Explanada de Puente del Rey desde el 30 de abril hasta el próximo 3 de mayo. Aunque no se han previsto cortes de tráfico, la previsible afluencia de personas podría provocar incidencias de tráfico en el Paseo de la Florida, Glorieta de San Vicente, Virgen del Puerto y en la salida del túnel de calle 30 de la citada glorieta.