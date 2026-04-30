La Comunidad de Madrid acusa al Gobierno de "utilizar la muerte para hacer política" con los fallecidos en residencias

La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha acusado al Gobierno de "utilizar la muerte para hacer política", al ser preguntada por el auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid que desestima la acumulación de los diversos procedimientos judiciales abiertos tras el fallecimiento de ancianos en centros residenciales durante la pandemia.

"No tengo nada más que decir que lo que ha dictaminado la justicia", ha afirmado Matute, quien ha precisado que ya hay más de doscientas causas archivadas, pero "ellos seguirán utilizando el dolor y la muerte para intentar hacer política", lo que ha lamentado como médico y como consejera.

"Es dramático, es descarnado lo que hacen porque yo viví la pandemia, yo trabajé en un hospital y les puedo asegurar que se pensó en cada persona, en el domicilio, en el hospital y en las residencias", ha sostenido la consejera en declaraciones a los periodistas en el Hospital Enfermera Isabel Zendal.

Para Matute, el Gobierno "manipula a la población dando una información que no es cierta haciendo ver que en la Comunidad de Madrid fallecieron más personas que en otras comunidades autónomas, lo cual no es cierto".

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Ha lamentado esta forma de "instrumentalizar" a las personas y ha recordado que la ministra de Sanidad, Mónica García, que es "la que está moviendo todo esto y azuzando a la opinión pública", "en vez de estar intubando y salvando vidas", fue la que estuvo "boicoteando aquí mismo, en la puerta del hospital, la atención sanitaria".