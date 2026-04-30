DIGITALIZACIÓN
La cobertura 5G crece un 7% en tres años y alcanza ya a toda la Comunidad de Madrid
El Gobierno regional considera que esta tecnología tiene una implantación del 99,6% y eleva hasta el 99,9% la extensión de redes de fibra óptica
A finales de 2025, la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid informaba de que abriría a lo largo de este año un laboratorio 6G para acelerar el despliegue de la nueva generación de redes tecnológicas. Entretanto, la cobertura 5G ya ha llegado a toda la región. Así lo ha trasladado el Ejecutivo regional tras conocer un informe oral elaborado por el departamento que dirige Miguel López-Valverde y que apunta en este sentido.
En 2023, al inicio de esta legislatura, la cobertura 5G alcanzaba a un territorio que concentraba el 92% de la población de la región. Tres años después, mantiene el Ejecutivo regional, esta tecnología llega al 99,6%, lo que viene a suponer una implantación "prácticamente universal".
Asimismo, se han extendido en este trienio las redes de fibra óptica FTTH (Fiber To The Home), que permiten conexiones más rápidas, más estables y con menor latencia, el retardo en la transmisión de datos. Estas redes, aseguran en el Gobierno regional, ya alcanzan potencialmente al 99,9% de la población. El 85% de los municipios cuenta con coberturas superiores al 95%.
El impulso a la digitalización es uno de los grandes reclamos del Gobierno de Ayuso. La presidenta madrileña siempre ha hecho gala de que el de Madrid es el único ejecutivo autonómico del país que cuenta con una consejería exclusivamente destinada a esta materia, y ello pese a haber diseñado un gabinete corto en carteras, con apenas nueve.
La expansión de una mejor conectividad ha sido, junto al impulso de la administración digital, uno de los objetivos prioritarios de este departamento. En este sentido se destacan los programas UNICO, financiados con fondos europeos Next Generation y que han movilizado cerca de 21 millones de euros para extender la banda ancha a los municipios de menor tamaño.
En paralelo se busca reforzar la cobertura de televisión digital terrestre en zonas remotas y periurbanas, unas mejoras, apuntan desde la Consejería de Digitalización, que han beneficiado a 400.000 personas. Con una inversión de 12 millones de euros entre 2025 y 2029 se prevé una mejora de la señal en unos 95 municipios de la región.
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