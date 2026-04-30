Las cifras de la huelga de médicos en Madrid: 12,8 millones de euros y 184.000 citas canceladas

El impacto económico de la huelga de médicos y facultativos alcanza los 12.874.724 euros desde diciembre hasta ahora, según datos de la Consejería madrileña de Sanidad.

En este periodo (que incluye solo tres de los cuatro días de huelga del mes de abril), se han cancelado 167.114 consultas externas, 17.321 pruebas y 8.148 cirugías.

Los profesionales médicos y facultativos madrileños se han sumado a la huelga nacional convocada del 27 al 30 de abril ante la falta de avances en la negociación con el Ministerio de Sanidad sobre la reforma del estatuto marco.

Más de un centenar de médicos, convocados por el sindicato Amyts, se han concentrado esta mañana a las puertas del Hospital 12 de Octubre, donde han vuelto a pedir la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, ante sus últimos "ataques" y por "la falta de negociación para acabar con los paros".

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La reunión para abordar las reivindicaciones del colectivo en la región, que inicialmente estaba prevista este jueves 30 de abril, entre la Consejería madrileña de Sanidad y el comité de huelga de médicos y facultativos autonómico se ha aplazado hasta la semana que viene.