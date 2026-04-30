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ACCIDENTE

Un ciclista de 74 años, grave tras sufrir una caída en en Alcalá de Henares y golpearse en la cabeza

El hombre se encuentra en estado grave tras ser estabilizado y trasladado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre.

Ciclista herido en Alcalá

Ciclista herido en Alcalá

SUMA 112 Madrid

Álvaro Raya

Un ciclista de 74 años ha resultado herido grave este jueves tras sufrir una caída en la carretera de Zulema, en el término municipal de Alcalá de Henares, según han informado los servicios de emergencias. El accidente se ha producido sin que se viera implicado ningún otro vehículo. Como consecuencia de la caída, el hombre se golpeó la cabeza contra una piedra.

Un testigo que presenció lo ocurrido inició maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de la llegada de los sanitarios. A su llegada, el equipo del SUMMA 112 encontró al ciclista en parada cardiorrespiratoria y con un traumatismo craneoencefálico severo.

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Los sanitarios lograron recuperarle de la parada mediante maniobras de reanimación avanzada y, tras intubarlo y estabilizarlo, fue trasladado en estado grave en el helicóptero del SUMMA 112 al Hospital 12 de Octubre.

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