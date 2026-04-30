FESTIVO DOS DE MAYO
Las 'banderitas madrileñas', el postre ochentero que regresa para celebrar el 2 de mayo: así es su curiosa receta
Este bizcocho de capas, crema diplomática, gelatina de fresa y sabor a naranja regresa como símbolo dulce de identidad y tradición
El 2 de mayo es una de las fechas más esperadas por los madrileños. Más allá de que este día no se trabaje y la mayoría de ciudadanos pueda aprovechar para hacer un viaje y pausar su rutina por un momento, lo cierto es que también se despliega una amplia programación para aquellos que deciden quedarse en la capital y celebrar el Día de la Comunidad de Madrid.
Ahora, para reponer fuerzas y contar con energía para todas las actividades que prepara la capital, no hay mejor forma de seguir honrando este día que con platos verdaderamente castizos. Aunque muchos no lo sepan, el 2 de mayo tiene un sabor particular, uno que vuelve siempre a estas alturas el año y que conquista los paladares de la gente que todavía no lo ha probado.
Hablamos de las conocidas como 'banderitas madrileñas', un postre con historia y estética inspirada en la bandera de la Comunidad de Madrid. Este bizcocho de capas, crema diplomática, gelatina de fresa y sabor a naranja regresa un año más como símbolo dulce de identidad y tradición.
Origen e historia de las 'banderitas madrileñas'
Creado a finales de los años 80 por el reconocido maestro pastelero Pedro Blanco, este postre fue concebido como homenaje gastronómico a la Comunidad de Madrid. Su receta se ha mantenido viva gracias al esfuerzo de los obradores artesanos.
Este postre se compone de un bizcocho ruso de almendra relleno de crema diplomática con sabor a naranja y coronado con una gelatina de fresa que reproduce la bandera de la Comunidad de Madrid. La decoración se completa con siete estrellas blancas, realizadas artesanalmente con mazapán, fondant, pastillaje de azúcar o chocolate blanco, evocando con detalle el emblema regional.
Colas kilométricas en Madrid para degustar este postre
Para acercar esta tradición al público general, varias pastelerías artesanas madrileñas ofrecerán el postre en formato individual de manera gratuita el próximo 2 de mayo. La degustación oficial tendrá lugar en el Centro de Turismo de Sol (Puerta del Sol, 5).
Así se preparan las 'banderitas madrileñas'
Elaborar este postre no es tan difícil como parece. Cualquier madrileño que quiera sorprender a amigos, pareja o familia puede hacer este postre en su casa con menos de diez ingredientes.
Ingredientes
- Claras de huevo: 750 g.
- Azúcar: 750 g.
- Polvo de almendra: 750 g.
- Harina floja (harina de repostería): 200 g.
- Crema pastelera de naranja: 1000 g.
- Nata semimontada (con 75 g de azúcar): 1000 g.
- Hojas de gelatina: 20 g.
- Licor Cointreau (opcional): 150 g.
Elaboración
- Para el bizcocho ruso, deberás preparar las dos planchas del bizcocho en el tamaño solicitado. Hornea y deja enfriar.
- Para montar el postre, coloca la primera plancha del bizcocho junto con la mezcla de crema pastelera de naranja y nata semimontada con azúcar, después cubre con la segunda plancha.
- Lleva el postre a la nevera hasta que la crema tenga buena consistencia.
- Cuando hayan pasado unas horas, prepara una gelatina de fresa y extiéndela uniformemente sobre la plancha superior.
- Por último, elabora las estrellas blancas. Deben ser siete y puedes hacerlas con mazapán, pastillaje de azúcar, fondant o chocolate blanco.
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