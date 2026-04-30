Ayuso insiste en el riesgo de fraude electoral en 2027 y pide por carta a los interventores del PP estar atentos: "Tenemos que asegurarnos de que el proceso sea garante"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lleva tiempo esparciendo dudas sobre las garantías de los procesos electorales en España. En ello vincula los procesos de regularización y nacionalización y el efecto que asegura tendrán sobre los censos con cuestiones como el uso del DNI electrónico. Ahora ha ido un paso más allá. El PP de Madrid ha enviado una carta a sus interventores en la que les pide que como un "ejército electoral" sean "nuestros ojos y nuestra voz en cada mesa electoral".

"Ya que están inflando los censos con esas velocidades", ha señalado Ayuso esta mañana en un acto en Tres Cantos "lo que pido y voy a pedir a mi partido es que esté atento y que esté pendiente, que tengamos personas en todas las urnas simplemente para asegurarnos de que el proceso sea garante, aunque pienso que el problema ya se está produciendo".

Contestaba así a preguntas sobre la carta enviada a militantes del PP madrileño en la que se llama a apoderados e interventores del partido a estar "más vigilantes que nunca". En la misiva, firmada por el secretario general, Alfonso Serrano, la vicesecretaria de Organización, Ana Millán, y el secretario de Agentes Electorales, Juan Peña, y desvelada por Artículo 14 se apunta directamente a Pedro Sánchez.

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“Tenemos ante nosotros a un PSOE, liderado por Pedro Sánchez cuyo historial nos obliga a estar más vigilantes que nunca. No olvidamos las sombras que han rodeado procesos anteriores, con escándalos de manipulación del voto por correo que han puesto en entredicho la limpieza que debería imperar en nuestra democracia o los recientes procesos de regularización masiva y de nacionalizaciones que van a alterar sustancialmente el censo electoral”, se lee en la carta.