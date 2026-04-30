COMUNIDAD DE MADRID
Ayuso comienza este domingo un viaje institucional a México para intensificar las relaciones económicas y culturales
La presidenta madrileña visitará Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y Xcaret Riviera Maya para potenciar la inversión y la cultura
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inicia este domingo un viaje institucional a México con una agenda de trabajo para intensificar las relaciones económicas y culturales. México es, tras EEUU, el principal inversor americano en la Comunidad de Madrid, región que acapara el 98% del total dirigido a España con más de 1.000 millones de euros en 2025.
Durante su estancia de 10 días en el país norteamericano, Díaz Ayuso desarrollará su agenda oficial en la capital Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y Xcaret Riviera Maya. Entre sus actos destacan cuatro encuentros con empresarios, organizaciones económicas e inversores mexicanos y reuniones con compañías internacionales de construcción y restauración -CEMEX y Alsea-.
Ayuso recibirá en una sesión solemne la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes, cuyo Cabildo le hará entrega de las Llaves de la ciudad y un reconocimiento por su defensa de la Hispanidad. Asimismo, tendrá un almuerzo institucional con los gobernadores de los Estados de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato y una reunión con la alcaldesa de Cuauhtémoc.
La presidenta de la Comunidad de Madrid asistirá también a actos académicos con estudiantes y la comunidad educativa de la Universidad de la Libertad y el Instituto Tecnológico de Monterrey. En Aguascalientes acudirá a la celebración del Día de Madrid en el estand de la región instalado en la 198º Feria Nacional de San Marcos, una cita anual enfocada en la cultura donde la Comunidad de Madrid es invitada de honor.
La agenda institucional de Ayuso también incluye su asistencia a un acto en honor al conquistador Hernán Cortés en la catedral Metropolitana de México, a la Gala de los Premios Platino de Cine en Xcaret Riviera Maya, la vista a la Basílica de Santa María de Guadalupe o un encuentro con los representantes de las 14 casas regionales de España en México.
Este nuevo viaje institucional a México del 3 al 12 de mayo, su segundo al país tras el anterior en abril de 2024, es el tercero al exterior de la presidenta de la Comunidad de Madrid en 2026 después de los que ha realizado a Nueva York -EE UU- y Bruselas -Bélgica-.
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