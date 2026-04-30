La Audiencia Provincial de Madrid rechaza acumular las causas sobre las residencias

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto que desestima la acumulación de los diversos procedimientos judiciales abiertos tras el fallecimiento de ancianos en centros residenciales durante la pandemia.

El tribunal madrileño ratifica la resolución previa del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid al considerar que no existe una identidad objetiva ni subjetiva suficiente entre las diferentes denuncias presentadas por los familiares afectados en estos procesos judiciales.

Los magistrados sostienen que la acumulación de todas estas causas en un solo sumario provocaría una complejidad excesiva que dificultaría el esclarecimiento individualizado de cada fallecimiento concreto ocurrido en la región.

Un freno legal a la denominada elefantiasis procesal

La resolución judicial fundamenta su decisión en la necesidad de evitar procesos masivos que colapsen el sistema judicial mediante la aplicación de la figura jurídica conocida habitualmente como "elefantiasis procesal que se pone de manifiesto en los denominados macroprocesos".

El auto subraya que la regla general establecida por la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal determina de forma taxativa que "cada delito dará lugar a la formación de una única causa" de instrucción independiente y separada.

A pesar de que coinciden tres de los investigados en varios de los procedimientos abiertos, el tribunal recalca que los sujetos pasivos y sus condiciones médicas son totalmente diferentes en cada uno de los casos analizados anteriormente. Los jueces advierten además que la "simple analogía o relación entre sí no constituye una causa de conexión" legal suficiente para justificar la unión de todos los sumarios en un único órgano jurisdiccional de la capital.

El Plan de Choque como elemento de controversia jurídica

La resolución judicial admite la existencia de un nexo común relativo al Plan de Choque aprobado en su momento por la Comunidad de Madrid para gestionar la emergencia en los centros de mayores del territorio madrileño. Sin embargo, la Sala considera que para ver si existió "una discriminación, ello varía el objeto del proceso pues cada caso se basa en circunstancias diferentes" que requieren un análisis pormenorizado de las condiciones de cada interno.

La representación procesal de María Teresa D. P. I. y el Ministerio Fiscal impulsaron sendos recursos de apelación con el objetivo de centralizar todas las investigaciones penales en un único juzgado especializado de la ciudad de Madrid. Estas partes alegaron la conveniencia de una instrucción conjunta para determinar responsabilidades, pero el tribunal ha rechazado estos argumentos al considerar que la unión de querellas solo añadiría "complejidad" y dilataría más el procedimiento judicial.

Sin posibilidad de interponer un recurso ordinario

El auto establece finalmente que "contra la presente resolución no cabe recurso" ordinario alguno, lo que obliga a los juzgados de instrucción periféricos a continuar con sus propias investigaciones locales. Esta decisión afecta directamente a procesos que se siguen actualmente en juzgados de localidades madrileñas como Leganés, Valdemoro, Navalcarnero o Collado Villalba, que mantendrán sus competencias territoriales sobre los hechos denunciados.

El tribunal insiste en que la acumulación por conexión solo tiene sentido si la investigación conjunta de los hechos resulta conveniente para su esclarecimiento y para la determinación final de las responsabilidades penales procedentes. En este sentido, los magistrados concluyen que la gestión separada de los expedientes garantiza mejor el análisis minucioso de cada caso concreto y evita una demora injustificada en la resolución de las causas pendientes.

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El PSOE critica la decisión: "La Justicia nunca falla"

Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar. El PSOE ha criticado el rechazo de la propuesta "lógica y coherente" de acumularlo todo en una macrocausa. "En Madrid, la Justicia nunca falla, es bastante llamativo", apuntan fuentes socialistas. Además, han acusado a la Audiencia Provincial de Madrid de "desatender" a las familias de los fallecidos. "Seguiremos apoyándolas y esperando que este largo camino de más de cinco años nos conduzca a la verdad, a la justicia y a la reparación", concluyen.