Atropello y fuga en Vallecas: grave un hombre de 66 años arrollado por un patinete que huyó

Un hombre de 66 años ha resultado herido de carácter grave la tarde de este miércoles en el distrito de Puente de Vallecas al ser arrollado por un patinete, cuyo usuario se ha dado a la fuga tras el atropello.

Los hecho han ocurrido sobre las 19:30 horas en la calle Poeta Miguel Hernández, en el distrito de Puente de Vallecas, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.

Por causas que están siendo investigadas, el arrollamiento ha tenido lugar en un carril reservado para la circulación de bicicletas y peatones. Como consecuencia del impacto, el hombre de 66 años ha sufrido varios traumatismos, en cabeza, tórax y abdomen. Tras ser estabilizado en el lugar por sanitarios del Samur-Protección Civil, ha sido evacuado hasta un centro hospitalario, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave.

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Agentes de la Policía Municipal se han personado en el lugar y se han hecho cargo de la investigación para tratar de determinar lo sucedido.