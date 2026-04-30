SUCESOS EN LA CAPITAL
Atropello y fuga en Vallecas: grave un hombre de 66 años arrollado por un patinete que huyó
El usuario de un patinete se dio a la fuga tras arrollar gravemente a un hombre en un carril compartido de bicicletas y peatones
EP
Un hombre de 66 años ha resultado herido de carácter grave la tarde de este miércoles en el distrito de Puente de Vallecas al ser arrollado por un patinete, cuyo usuario se ha dado a la fuga tras el atropello.
Los hecho han ocurrido sobre las 19:30 horas en la calle Poeta Miguel Hernández, en el distrito de Puente de Vallecas, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.
Por causas que están siendo investigadas, el arrollamiento ha tenido lugar en un carril reservado para la circulación de bicicletas y peatones. Como consecuencia del impacto, el hombre de 66 años ha sufrido varios traumatismos, en cabeza, tórax y abdomen. Tras ser estabilizado en el lugar por sanitarios del Samur-Protección Civil, ha sido evacuado hasta un centro hospitalario, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave.
Agentes de la Policía Municipal se han personado en el lugar y se han hecho cargo de la investigación para tratar de determinar lo sucedido.
- El plantón de las estrellas del tenis a entrenar en el Bernabéu: 'No quiero sentir que estoy fuera del torneo
- Carmen, la cuchillera de 81 años que solo admite pagos en efectivo: 'El día que yo me jubile se irán a comprar a El Corte Inglés, pero me da igual
- La desconocida plaza de Madrid con casitas de colores perfecta para huir de las aglomeraciones del centro: 'Es como un pequeño pueblo dentro de la gran ciudad
- Cambio en los supermercados de Madrid: cobrarán un depósito por botellas y latas desde noviembre
- El Museo del Ferrocarril celebra este domingo el 'Día del Niño y la Niña' con acceso gratuito, talleres y teatro musical
- La madre del niño Gabriel denuncia a Ana Julia y a su novia por causarle 'lesiones psíquicas' con el documental sobre el crimen de su hijo
- La Aemet lanza un aviso amarillo para toda la Comunidad de Madrid: esto es lo que se espera en la jornada de mañana
- Madrid coloca la primera piedra del futuro Parque Comercial El Cañaveral, llamado a ser el mayor de la capital