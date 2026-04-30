NUEVA FUNCIÓN
Añade EL PERIÓDICO DE ESPAÑA como fuente preferida en Google y no te pierdas nuestras noticias
Google estrena una nueva función que permite a los lectores elegir a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA como su medio favorito para que aparezca con más frecuencia en “Noticias destacadas”
Google ha incorporado una nueva utilidad que permite a los usuarios seleccionar sus medios favoritos como fuentes preferidas dentro de la Búsqueda. Gracias a esta opción, los lectores pueden indicar a Google qué publicaciones quieren ver con más frecuencia cuando realizan búsquedas relacionadas con la actualidad.
A partir de ahora, los usuarios pueden añadir EL PERIÓDICO DE ESPAÑA como fuente preferida en Google de forma sencilla y gratuita. De este modo, cuando busquen noticias sobre temas de actualidad, será más probable que los contenidos de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA aparezcan en el módulo de “Noticias destacadas”.
Cómo añadir EL PERIÓDICO DE ESPAÑA como fuente preferida en Google
- Accede al enlace directo de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en la herramienta de fuentes preferidas de Google haciendo click en este mismo enlace o en la siguiente imagen.
- Inicia sesión con tu cuenta de Google, si no lo has hecho ya.
- Selecciona EL PERIÓDICO DE ESPAÑA como una de tus fuentes preferidas.
- A partir de ese momento, cuando hagas búsquedas de actualidad en Google, tendrás más posibilidades de encontrar nuestras noticias en el bloque de Noticias destacadas.
Una forma sencilla de no perderte nuestras noticias
Añadir EL PERIÓDICO DE ESPAÑA como fuente preferida es una manera rápida de seguir más de cerca la actualidad que elaboramos cada día desde nuestra redacción.
Con esta configuración, los lectores podrán encontrar más fácilmente:
- Las noticias más relevantes de actualidad.
- Reportajes, entrevistas y análisis propios.
- Información local, nacional e internacional.
- Opinión, cultura, sociedad, deportes, economía, entretenimiento y otros contenidos de interés.
- Coberturas especiales y temas de última hora.
Todo ello sin coste, sin instalar ninguna aplicación adicional y manteniendo el control sobre las fuentes informativas que cada usuario quiere priorizar.
Una apuesta por la información de confianza
Para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, esta nueva función supone una oportunidad para reforzar el vínculo con sus lectores habituales y facilitar que quienes confían en nuestra cobertura puedan encontrarnos de forma más directa en Google.
En un entorno informativo cada vez más amplio, poder elegir fuentes preferidas ayuda a los usuarios a identificar mejor los medios que quieren seguir y a personalizar su experiencia de búsqueda.
EL PERIÓDICO DE ESPAÑA invita a todos sus lectores a añadir la cabecera como fuente preferida en Google y seguir disfrutando de una información rigurosa, cercana y actualizada.
Añade EL PERIÓDICO DE ESPAÑA como fuente preferida en Google aquí.
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