Abre el primer tramo del tercer carril de la M607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo: un principio de alivio para 62.000 conductores diarios

Con algunos meses de retraso respecto a las previsiones comunicadas inicialmente, cuando en abril de 2025 comenzaron los trabajos, pero conforme al anuncio de hace un mes y medio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hoy se ha puesto de manera oficial en servicio el primer tramo de la ampliación del tercer carril de la M-607 desde Tres Cantos a Colmenar Viejo. Son apenas dos kilómetros por sentido, pero suponen el primer paso para una de las actuaciones prioritarias en materia de carreteras de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras del Gobierno regional.

"Hoy es un día muy importante para miles de madrileños que que a diario utilizan esta carretera", ha señalado Ayuso desde un puente sobre la vía, a la altura del kilómetro 24. "Abrimos al tráfico cuatro kilómetros de los casi 15 en los que estamos trabajando para permitir que de aquí a dentro de un año haya un tercer carril para cada sentido entre Tres Cantos y Colmenar Viejo. Una obra que va a mejorar el tránsito de una de las carreteras con mayor densidad de tráfico de toda la región y que conecta con 13 municipios".

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Hasta 62.000 vehículos diarios circulan por esta vía. Con una inversión de 37 millones de euros se espera que el total del tercer carril hasta Colmenar Viejo esté completado en el primer semestre de 2027. De momento, esta primera ampliación ofrecerá un alivio fundamentalmente para los habitantes de Tres Cantos, al extenderse entre los puntos kilométricos 23 y 25, un segmento en el que concurren hasta tres accesos a la localidad. El tramo hasta Colmenar Viejo continuará durante los próximos meses con las afecciones de la obra.