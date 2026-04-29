Las Ventas acoge tres tardes consecutivas de toros y novillos con motivo del 2 de mayo: cartel, fechas, y cómo conseguir entradas

La Feria de la Comunidad de Madrid, que se celebrará del 1 al 3 de mayo, trae consigo una gran programación de actividades y recreaciones históricas. Entre ellas, la capital acogerá tres tardes consecutivas de toros y novillos en una cita que tendrá como sede la Plaza de Toros de Las Ventas.

Comenzando a las 18:30 cada tarde, la jornada más especial de estas citas taurinas coincidirá con el 2 de mayo, día grande de las festividades. Hablamos de la gran corrida Goyesca, donde toreros, subalternos y el resto del personal vestirán trajes de época inspirados en la época del pintor Francisco de Goya prometiendo un encuentro de gran estética y ambientación histórica.

Programación y cartel: novilladas y una corrida Goyesca

Viernes 1 de mayo, inicio de las fiestas

La Feria de la Comunidad de Madrid se abrirá el viernes 1 de mayo con una novillada con picadores. En esta especie de iniciación al toreo previo a la toma de la alternativa, se podrán presenciar los primeros pasos de tres novilleros: David López, Álvaro Serrano y Joel Ramírez, que lidiarán con novillos de ganaderías propias de la comunidad.

Álvaro Serrano hará su presentación en Las Ventas este viernes 1 de mayo en el primero de los festejos de la Feria de la Comunidad / @plazalasventas

Sábado 2 de mayo, día grande de las festividades

El 2 de mayo, llega la jornada más señalada de todo el fin de semana, la corrida Goyesca. Concentrando a la mayor parte del público, el cartel cuenta con tres toreros que destacan por su clasicismo, oficio y capacidad. Por un lado, encontramos a Manuel Jesús El Cid, un nombre ligado al toreo natural y a las grandes corridas en Madrid o Sevilla.

Los tres actuantes de la corrida goyesca del 2 de mayo se encontrarán con la afición este miércoles 29 de abril a las 18:30 en Las Ventas / @plazalasventas

Junto a él, José Ignacio Uceda Leal, conocido por su forma sobria y medida de torear que es muy apreciada por los madrileños; y, completando el cartel, Javier Cortés, cuya popularidad ha crecido en los últimos años fruto de su esfuerzo y dedicación. Los toros de esta jornada, serán de El Pilar, una ganadería que gracias a sus envites se ha convertido en la norma en estas citas.

Domingo 3 de mayo, fin del ciclo taurino

El domingo 3 de mayo, el ciclo taurino llegará a su fin con otra novillada con picadores, esta vez con reses procedentes de Couto de Fornihos. En el cartel, Mario Arruza, Cristian González y Juan Alberto Torrijos, que debutan por primera vez en la plaza de Las Ventas.

Entradas y precios: dónde y cómo comprarlas

La venta de entradas se está realizando a través de plataformas autorizadas como Servitoro, y dada la popularidad de la cita, son muchas las zonas que ya han comenzado a agotarse. Además, a la hora de adquirir los asientos, es importante tener en cuenta que las posiciones exactas pueden no venir especificadas en la primera selección y serán distribuidas después por orden de compra dentro de cada pedido.

El precio de las entradas oscila entre los 50 y los 250 euros en función de la localización de los tendidos / @plazalasventas

Así, los precios de las entradas rondan los 50 euros en los tendidos más altos y en zonas de sol, entre 70 y 125 euros en tendidos mejor situados y hasta 250 euros en zonas de sombra. Una vez adquiridas, el acceso al recinto requerirá de poseer la entrada impresa en papel, ya que no se aceptarán imágenes o correos de confirmación.