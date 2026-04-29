Urtasun presenta la Oficina de Difusión de Danza, un "hito" para que la disciplina no sea "el hermano pobre" de Cultura

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado este miércoles en el Auditorio Nacional de Música la nueva Oficina de Difusión de la Danza (ODD), que ha definido como un "hito" y "un acontecimiento cultural de primera magnitud" para la danza y la creación interdisciplinar en España. "La palabra hito no es una descripción banal sino una expresión definitoria de la relevancia de esta oficina. Un nuevo agente dinamizador que es, ya en su concepción, un acontecimiento cultural de primera magnitud. Esta oficina presenta además una singularidad, la de ser al mismo tiempo adagio y culminación de un relato que en demasiadas ocasiones ha sido injusto con la danza, con las artes vivas y del movimiento y con su representatividad y peso en nuestras estructuras culturales, formativas y de exhibición", ha asegurado el ministro.

El titular de Cultura ha recordado que en una de sus primeras conversaciones con la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia, esta le instaba a que esta disciplina no podía "seguir siendo el hermano pobre" de Cultura. Urtasun ha enmarcado la creación de la Oficina de Difusión de la Danza dentro de la reforma del INAEM que está acometiendo el Ministerio de Cultura. "Esta Oficina de Difusión de la Danza y la subdirección General de Danza y Creación Interdisciplinar, una demanda histórica del sector, apostará desde una forma muy destacada con los procesos creativos, las ciencias artísticas y el apoyo económico de las compañías y los profesionales", ha indicado.

'Humo' es la última creación de Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza 2023. / GEMA SEGURA

Por su parte, la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Paz Santa Cecilia, ha explicado que la ODD nace con tres objetivos principales: impulsar la internacionalización, desarrollar proyectos de formación y transición profesional y fomentar la investigación y la creación en todo el territorio. Santa Cecilia ha explicado que uno de los primeros retos al frente del INAEM fue dotar a la danza de un "peso específico" dentro del Ministerio de Cultura, lo que ha desembocado en la creación de una estructura propia dedicada exclusivamente a este ámbito. "La danza ya tiene una habitación en el Ministerio", ha afirmado.

Objetivos

En el eje de la internacionalización, la ODD pondrá en marcha como primer proyecto un "foco ibérico" dedicado a la creación de España y Portugal en la Bienal de la Danza de Lyon, una de las citas internacionales de referencia del sector, con la participación de programadores, directores de festivales y jóvenes artistas. El objetivo, según Paz Santa Cecilia, es actualizar la presencia de la escena coreográfica española y portuguesa en este contexto y crear un marco estable de colaboración con el tejido profesional francés.

El segundo gran bloque de trabajo será la formación, entendida como complemento a la enseñanza reglada y como acompañamiento a los bailarines en su transición profesional. Para ello, la Oficina contemplará diferentes tipos de actividades agrupadas bajo el nombre de Aula ODD, dirigidas tanto al sector profesional de la danza como a centros educativos, artísticos y deportivos que estén vinculados al movimiento en sus diferentes formas, como el Consejo Superior de Deportes, la selección española de patinaje sobre hielo y la selección española de natación artística.

Ernest Urtasun, durante la presentación de la Oficina de Difusión de la Danza. / EUROPA PRESS

Entre las primeras acciones de Aula ODD se encuentra también la organización de unas jornadas profesionales de danza, cuyas dos primeras ediciones están previstas para otoño 2026 y reunirán a figuras destacadas de la danza clásica, contemporánea, española y el flamenco. Asimismo, se invitará a profesora vinculado a escuelas internacionales para impartir formación en España, como la Royal Ballet School (Londres) a finales de 2026, a la que seguirá en 2027 la Ópera de París y una tercera con la John Cranko Schule de Stuttgart en 2028. Además, la ODD impulsará laboratorios de creación y programas formativos en áreas clave para las compañías que "no se ven en el escenario", como gestión, digitalización, comunicación, buenas prácticas o derechos laborales.

El tercer pilar de la ODD será el impulso a la investigación y la creación, mediante residencias artísticas y proyectos en red con otros centros y entidades. El primer programa de residencias en red se desarrollará junto a La Caldera, en Barcelona. Tal y como ha detallado el director del centro, Javier Cuevas, la ODD incorporará el Castillo Palacio de Magalia, perteneciente al INAEM, a la red de centros de residencias, creación, proyectos y entidades de La Caldera.

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También se podrán en marcha una serie de mentorías internacionales dirigidas a distribuidores de danza que se encuentren en fases iniciales e intermedias de su carrera, con el objetivo de asesorarles en materia de internacionalización y movilidad. Por otro parte, se impulsará el Modelo DAD (Dimensiones Ampliadas de la Danza), en colaboración con el Centro Coreográfico de La Gomera. Para ello, se organizarán unas jornadas en Madrid el próximo mes de junio, donde los participantes podrán profundizar sobre este modelo que tiene como objetivo fusionar danza contemporánea, participación social y mediación comunitaria.