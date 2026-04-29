Trágico atropello en Madrid: una mujer de 81 años pierde la vida en el distrito de Latina

Una mujer de unos 81 años ha fallecido este miércoles tras sufrir un atropello en las inmediaciones de un paso de cebra regulado por semáforo en la calle Rafael Finat, ubicada en el distrito madrileño de Latina, según ha informado Emergencias Madrid.

Los hechos se han producido pasadas las 12.30 horas, y hasta el lugar se ha trasladado personal sanitario del Samur-Protección Civil para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

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Sin embargo, a pesar de estas maniobras la mujer ha terminado por fallecer. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación en torno a lo sucedido.